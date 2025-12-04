La fiesta de Navidad del Cabildo de Tenerife cuesta 90.000 euros más que el año pasado

La fiesta de Navidad del Cabildo de Tenerife cuesta este año 90.000 euros más -casi un 25%- que en 2024, al pasar de más de 430.000 euros a 523.364, aunque el presupuesto base de licitación ascendía a 560.000 euros. La oposición socialista critica este incremento para el evento navideño, que equivale al coste de cuatro pisos de alquiler social, según el consejero Nauzet Gugliotta, quien también reprocha a CC y PP dicho gasto mientras limita al IPC el aumento a las entidades de reparto de alimentos.

Adjudicación

Gugliotta apunta que el área insular de Presidencia adjudicó "sin proceso selectivo" la organización de la fiesta de Navidad en Santa Cruz a la empresa Encaro Factory SL, la misma que la ejecutó el año pasado, de la que es responsable quien fuera director de la gala de elección de la reina del Carnaval chicharrero, Enrique Camacho. En el documento de adjudicación se refleja la opción de prorrogar el contrato un año más.

Limitaciones

El PSOE, sin embargo, considera que el procedimiento realizado esta vez presenta muchas limitaciones y se ha hecho, en buena parte, de forma que casi imposibilita la concurrencia de otras empresas. Prueba de ello, según los socialistas, es el hecho de que al concurso que convocó el Cabildo sólo concurrió esta sociedad, que volverá a organizar tanto los actos como la decoración de lo que se denominó el año pasado 'Ilusiones de Navidad'.

Adjudicación directa

El consejero socialista subraya que "el año pasado, 'el trencito' de Rosa Dávila [por una de las principales atracciones de la 'miniferia'] nos costó a todos los tinerfeños más de 400.000 euros. Este año destina 90.000 más". Mientras en 2024 "adjudicaron el contrato de forma directa y por vía de urgencia, imagínense qué urgencia, esta vez lo sacan a concurso deprisa y corriendo mediante un procedimiento dudoso, en el sentido de garantizar que se puedan presentar todos los empresarios que tienen talento en esta Isla".

"Innecesario e injustificado"

El Grupo Socialista entiende que se trata de un gasto "absolutamente innecesario e injustificado en una Isla que tiene tantas necesidades". Valora que "el Cabildo de Tenerife no está para hacer fiestas en ningún sitio", sino "para dar apoyo a las personas que más los necesitan" y "a los municipios que menos recursos económicos tienen". A su juicio, "está y debe estar para sacar adelante un territorio de estas dimensiones".

Una imagen del espectáculo del año pasado en la plaza del Cabildo. / Andrés Gutiérrez

Cuatro viviendas de alquiler social

El consejero del PSOE valora que "medio millón de euros pueden suponer cuatro viviendas de alquiler social asequible", pero se destinan a "un show navideño totalmente injustificado". Para los socialistas supone "un capricho más de una presidenta que piensa más en publicitarse a sí misma que en gobernar esta Isla". Gugliotta incide en rechazar el proceder del Gobierno insular y expone que "desde el Partido Socialista condenamos este tipo de actuaciones y le reclamamos que se enserie, se ponga las pilas y dedique sus recursos a lo que realmente necesita Tenerife". Es decir, a "desatascar las colas en las autopistas, proteger nuestro medio natural y apoyar a las personas más vulnerables y dependientes".

Subida del IPC

El principal grupo político de la oposición en el Cabildo muestra su malestar por el rechazo a su propuesta de incrementar la subida del IPC, como mínimo, las ayudas a las entidades que reparten alimentos y productos básicos a las personas que lo precisan, algo que demandan las ONG. Pese al voto desfavorable de CC y PP a la moción, se contempla ese aumento en la subvención del próximo año. Consideran los socialistas que con el medio millón de euros de la fiesta navideña podría aumentar la cuantía de esa contribución porque "todos vamos al supermercado y sabemos que los productos de primera necesidad han subido por encima de seis IPC", señala Gugliotta.

"Hay dinero"

La reflexión del consejero es que "las entidades se están viendo muy apretadas para comprar alimentos básicos, pero sí hay dinero para este tipo de eventos cuando tiene que ir para las cosas importantes". Traduce los 500.000 euros en la posibilidad de proyectar y construir "cuatro viviendas de protección oficial" con "una inversión media de, como mínimo, 100.000 euros cada una". Por contra, "ese dinero se va a un 'tren' en un evento que dura apenas unos días".

El expediente del contrato

El expediente de contratación del evento especifica la necesidad de garantizar que el proyecto artístico plantee una propuesta creativa original, vinculada a las artes escénicas, la música y el espectáculo, que pueda incluir un espacio escenográfico de ambiente navideño en la plaza del Cabildo. Incluye música, vestuarios, elementos tecnológicos de soporte audiovisual como pantallas y decorados u otras actividades acordes con la Navidad. El contrato contempla los servicios de creación diseño, producción artística y técnica, así como de ejecución de un proyecto integral.

El objetivo

En el decreto que firmó para contratar esta fiesta "por razones de urgencia motivada" el pasado 14 de agosto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, justifica la contratación por la “conveniencia y necesidad, un año más, de desarrollar actividades con motivo de la Navidad 2025 no sólo en el interior del palacio insular, sino en la plaza del Cabildo". El motivo: "Acercar la celebración a la ciudadanía tinerfeña". Para eso era necesario atender "a los nuevos recursos técnicos que pueden permitir el aprovechamiento máximo de los espacios disponibles". El objetivo era adaptar la fiesta "a un formato actual, junto con una decoración navideña, música y otras actividades para el disfrute de las familias y de la ciudadanía en general", de forma que resulte "novedosa y muy atractiva para todos los que visiten la plaza”.