FEPECO denuncia la pésima gestión urbanística en Garachico, Granadilla Y Candelaria

Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, haciéndose eco del malestar del tejido empresarial de la promoción, construcción e inmobiliarios de la isla de Tenerife, que así se lo han pedido, denuncia la caótica y tardía diligencia urbanística en las Oficinas Técnicas Municipales de los ayuntamientos de Garachico, Granadilla y Candelaria. La ineficacia burocrática y política demostrada reiteradamente, está abocando a las empresas, al límite de la supervivencia. Los tres municipios mencionados, son un mal ejemplo de una administración pública totalmente caótica y fuera de control, con una inseguridad jurídica, peligrosamente implantada como normalizada, debido a la demora inexcusable en el otorgamiento de las licencias.

La delicada situación que están sufriendo los inversores, que en su día han apostado por los tres municipios, ha hecho que desde FEPECO, como patronal del sector, se presente una solicitud de información sobre el número de licencias de obra mayor existentes, solicitadas y no tramitadas en tiempo y forma, en las respectivas oficinas técnicas de urbanismo municipal, pidiendo fecha de solicitud y estado actual de cada una de las licencias, con el fin de tomar todas aquellas medidas que la legislación vigente permite para incentivar el desbloqueo de la madeja burocrática que envuelve a los ayuntamientos de Garachico, Granadilla y Candelaria.