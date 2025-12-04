Güímar
Los estatutos del Polígono, a la espera del Ayuntamiento de Güímar
Los plenos de los municipios de Candelaria y Arafo dieron luz verde al documento que regirá la conservación del área industrial del Sureste
Los estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Valle de Güímar están en fase de aprobación. En la actualidad, solo el Ayuntamiento de Güímar tiene pendiente el trámite, que cumplimentará el próximo día 23 con el visto bueno que dará el Pleno.
Será, más de dos meses después de que el Consistorio de Candelaria aprobara el documento el 31 de octubre pasado, con los votos favorables de PSOE, PP y Vox, mientras que el grupo Unidas Sí Podemos optó por la abstención. El Ayuntamiento de Arafo cumplió con este trámite a mediados del pasado mes de noviembre.
Esta apuesta del Cabildo, a través de la Consejería de Industria, cuenta con el respaldo de su Consejo Insular, que el 29 de octubre pasado dio luz verde a la aprobación inicial de los estatutos, que deben superar un periodo de exposición pública en cada uno de los tres municipios implicados: Candelaria, Arafo y Güímar.
Una de las claves de la apuesta por la Entidad Urbanística de Conservación es la financiación de la misma, que tendrá carácter mixto. El 55% de su presupuesto será aportado por el Cabildo y los ayuntamientos, mientras que el 45% restante se corresponderá con la financiación a la que se comprometen los propietarios del suelo en el que se desarrolla el polígono.
El consejero insular de Industria, Manuel Fernández, afirmó en un comunicado que el Cabildo aportará 200.000 euros iniciales, que se sumarán a los 250.000 euros procedentes de la actual Asociación Mixta del Polígono, ente que se encuentra en proceso de disolución en estos momentos.
La demora de Güímar en aprobar de forma inicial los estatutos solo retrasa ligeramente el proceso. Mientras, el mismo Ayuntamiento güimarero inicia el expediente con el que quiere propiciar la ampliación del Polígono Industrial de Güímar en 300.000 metros cuadrados, pero por el margen montaña de la autopista del Sur situado entre el acceso a Arafo y el puente del Socorro. El objetivo es desarrollar un área con uso comercial, según la propuesta aprobada por el gobierno local en pleno.
El Polígono Industrial Valle de Güímar ocupa en la actualidad más de dos millones de metros cuadrados, de los que el 17,72% (casi 360.000) pertenecen al municipio de Candelaria; en Güímar se encuentra el 29,30% (en torno a 600.000) y Arafo, el municipio más pequeño de los tres, abarca el 52,98% (supera el millón de metros cuadrados) de la superficie del complejo industrial más importante de Tenerife. Se espera que el año próximo haya Entidad urbanística de Conservación.
Mejoras en la zona industrial del Barranco de Las Torres
El Cabildo y el Ayuntamiento de Adeje firman un convenio de colaboración para mejorar el Polígono Industrial Barranco de Las Torres, según adelanta el consejero insular de Industria, Manuel Fernández. Se empleará más de millón y medio de euros para actuaciones como la reubicación de los alcorques a los laterales del viario y la reparación de las aceras, de forma que se mejoren las condiciones de accesibilidad para los peatones, además de la implantación de una red de riesgo para los nuevos alcorques, la selección de vegetación sin raíces superficiales y la reparación de aceras y vías.
Asimismo, se llevará a cabo la sustitución y ampliación del número de hidrantes para satisfacer las exigencias en materia de seguridad en caso de incendios y se repondrá, de forma parcial, la red de abastecimiento de aguas, que en la actualidad presenta numerosos tramos deteriorados que producen roturas y fugas frecuentes por la terminación de la vida útil de las tuberías. En las calles Charfa y Barranco del Burro, el alumbrado público existente se realiza mediante luminarias de vapor de sodio, por lo que serán sustituidas por luminarias led de última generación, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico del alumbrado público.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita