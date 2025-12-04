Los estatutos del Polígono, a la espera del Ayuntamiento de Güímar

Los estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Valle de Güímar están en fase de aprobación. En la actualidad, solo el Ayuntamiento de Güímar tiene pendiente el trámite, que cumplimentará el próximo día 23 con el visto bueno que dará el Pleno.

Será, más de dos meses después de que el Consistorio de Candelaria aprobara el documento el 31 de octubre pasado, con los votos favorables de PSOE, PP y Vox, mientras que el grupo Unidas Sí Podemos optó por la abstención. El Ayuntamiento de Arafo cumplió con este trámite a mediados del pasado mes de noviembre.

Esta apuesta del Cabildo, a través de la Consejería de Industria, cuenta con el respaldo de su Consejo Insular, que el 29 de octubre pasado dio luz verde a la aprobación inicial de los estatutos, que deben superar un periodo de exposición pública en cada uno de los tres municipios implicados: Candelaria, Arafo y Güímar.

Una de las claves de la apuesta por la Entidad Urbanística de Conservación es la financiación de la misma, que tendrá carácter mixto. El 55% de su presupuesto será aportado por el Cabildo y los ayuntamientos, mientras que el 45% restante se corresponderá con la financiación a la que se comprometen los propietarios del suelo en el que se desarrolla el polígono.

El consejero insular de Industria, Manuel Fernández, afirmó en un comunicado que el Cabildo aportará 200.000 euros iniciales, que se sumarán a los 250.000 euros procedentes de la actual Asociación Mixta del Polígono, ente que se encuentra en proceso de disolución en estos momentos.

La demora de Güímar en aprobar de forma inicial los estatutos solo retrasa ligeramente el proceso. Mientras, el mismo Ayuntamiento güimarero inicia el expediente con el que quiere propiciar la ampliación del Polígono Industrial de Güímar en 300.000 metros cuadrados, pero por el margen montaña de la autopista del Sur situado entre el acceso a Arafo y el puente del Socorro. El objetivo es desarrollar un área con uso comercial, según la propuesta aprobada por el gobierno local en pleno.

El Polígono Industrial Valle de Güímar ocupa en la actualidad más de dos millones de metros cuadrados, de los que el 17,72% (casi 360.000) pertenecen al municipio de Candelaria; en Güímar se encuentra el 29,30% (en torno a 600.000) y Arafo, el municipio más pequeño de los tres, abarca el 52,98% (supera el millón de metros cuadrados) de la superficie del complejo industrial más importante de Tenerife. Se espera que el año próximo haya Entidad urbanística de Conservación.