El Cabildo de Tenerife avanza hacia una inclusión plena

El Cabildo de Tenerife ha conmemorado, un año más, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de la ONU en 1992 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los derechos y necesidades de este colectivo. Esta fecha no solo sirve para visibilizar las barreras que aún existen, sino también para poner de relieve la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida. Bajo el paradigma de que la inclusión no se celebra un día, sino que se construye de manera continua, el Cabildo reafirma su compromiso con una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.

En este marco, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, subrayó el papel de Sinpromi (Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad) como referente en el impulso de la accesibilidad universal. Esta entidad desempeña un papel crucial en la promoción de la autonomía personal, el acceso al empleo y la mejora de la accesibilidad en los entornos, factores esenciales para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y participar plenamente en la vida social, cultural y laboral de la isla. La consejera resaltó que, gracias a la colaboración de Sinpromi con entidades públicas y privadas, se han logrado avances significativos hacia una sociedad más inclusiva, donde se brindan mayores oportunidades de desarrollo y participación para todos los ciudadanos.

Avances en la atención a la dependencia

Durante este mandato, el Cabildo ha reforzado de manera notable el sistema de recursos y servicios destinados a las personas con discapacidad en situación de dependencia. Este esfuerzo se ha traducido en un modelo de atención centrado en la calidad, en el que los apoyos se adaptan a las necesidades reales de cada persona. La estrategia adoptada se basa en la especialización y la personalización de los servicios, lo que permite ofrecer intervenciones más precisas y eficaces, mejorando tanto la autonomía como el bienestar de los usuarios.

El enfoque del Cabildo se centra en asegurar que cada persona reciba la atención adecuada para poder desarrollarse de forma independiente, promoviendo su integración plena en la sociedad y su participación activa en la vida comunitaria. Esto no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que contribuye a la construcción de una sociedad más cohesionada y solidaria.

Compromiso con la inclusión

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad invita a reflexionar sobre los logros alcanzados y los retos pendientes. Según Águeda Fumero, avanzar hacia una sociedad inclusiva requiere basarse en valores como la solidaridad, el respeto y la empatía, fundamentales para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades.

El Cabildo de Tenerife continúa impulsando políticas que eliminan barreras y fomentan la participación de todos los ciudadanos, reafirmando que la discapacidad no debe ser un obstáculo para el desarrollo personal, profesional o social. Desde la mejora de la accesibilidad en espacios públicos hasta la promoción de programas de empleo y formación, la institución trabaja para que Tenerife sea un ejemplo de inclusión real y sostenible, construyendo día a día un entorno en el que cada persona pueda desarrollar su potencial al máximo.