Albi reivindica la importancia de la alimentación en los comedores escolares ante la realidad de la pobreza infantil en España

En España, cerca del 30% de los hogares con niñ@s viven en riesgo de pobreza o exclusión social, según las últimas publicaciones especializadas. Una cifra que refleja una realidad silenciosa: miles de menores crecen sin acceso constante a alimentos frescos, equilibrados y nutritivos, lo que condiciona su bienestar, su salud y su desarrollo futuro.

Desde Albi, observamos cada día en los centros educativos cómo la alimentación puede ser un verdadero factor de igualdad. En muchos casos, el comedor escolar se convierte en el espacio que garantiza a los niños y niñas una ingesta mínima de proteína de calidad, pescado, frutas, verduras y alimentos fresco...

Como explican diversos estudios, muchos menores llegan a casa y se encuentran con opciones poco nutritivas—pizzas, alimentos ultraprocesados o latas de conserva—porque son más económicas y accesibles que los productos frescos. Frente a esa situación, los comedores escolares juegan un papel clave para asegurar una alimentación diaria equilibrada, segura y saludable.

Cuidamos de quienes cuidan del mañana. / El Día

La alimentación como bienestar, salud pública y futuro

Para Albi, este no es solo un debate social: es una cuestión profundamente ligada al bienestar infantil y la igualdad de oportunidades. Una buena alimentación influye directamente en el aprendizaje, la conducta, el desarrollo físico y mental y, en definitiva, en el futuro de cada niñ@.

Con un equipo formado por nutricionistas, tecnólog@s de alimentos y chefs , trabajamos a diario para diseñar menús que respondan a las necesidades reales de la infancia, aplicando criterios de seguridad alimentaria, equilibrio nutricional y sostenibilidad

Nuestro propósito es ayudar a que la alimentación sea un puente hacia el bienestar y no una barrera hacia el futuro.

