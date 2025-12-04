La Aemet pronostica calima, lluvias y viento moderado este viernes en Tenerife

La previsión del tiempo para la isla de Tenerife este viernes, 5 de diciembre, indica que habrá calima, lluvias y viento moderado.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que por la mañana estará nuboso en la vertiente norte y suroeste, poco nuboso o despejado en el resto.

Por la tarde y noche se esperan intervalos de nubes medias y altas y sin descartar lluvia débil en zonas altas.

Llega la calima

En cuanto al polvo en suspensión, se espera baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur, aunque será más significativa el sábado.

Para este día, la previsión marca probable calima en general ligera en superficie, más significativa durante la tarde y en la vertiente sur.

Jornada de calima en Tenerife. / Arturo Jiménez

Otros datos

Además de la calima, el viento y la lluvia, la previsión del tiempo indica: