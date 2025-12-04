La Aemet avisa: lluvias, vientos fuertes y oleaje este jueves en Tenerife
Hay aviso amarillo por fenómenos costeros adversos
Tenerife espera este jueves, 4 de diciembre, una jornada con vientos, lluvia y oleaje. De hecho, durante las horas centrales del día, la isla estará en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos.
En concreto, para esta jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada.
En el resto de zonas, habrá intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde.
Las temperaturas, por su parte, continuarán sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres centrales y zonas altas del noreste.
También se espera viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Intervalos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres centrales y zonas altas del noreste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 23
LA GOMERA
Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada e intervalos de nubosidad alta en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en las vertientes sureste y oeste por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23
LA PALMA
Nuboso en el norte y este con probables precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres y medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada y primeras horas. Predominio de las brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21
EL HIERRO
Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17
