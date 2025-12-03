UFEI Tenerife impulsa el empleo inclusivo de personas con sordera en la isla

La isla de Tenerife cuenta con una Unidad de Fomento de Empleo Inclusivo (UFEI) especializada en la atención a personas con sordera y discapacidad auditiva, una iniciativa que forma parte del proyecto UFEI Tenerife, desarrollado por la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias -Funcasor, con la financiación del Servicio Canario de Empleo, a través de los fondos procedentes del Servicio Público Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El proyecto representa un impulso decisivo para la mejora de las oportunidades laborales de uno de los colectivos que continúa afrontando mayores barreras en el acceso al mercado laboral ordinario.

El principal objetivo de la UFEI Tenerife es facilitar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, especialmente personas con sordera o discapacidad auditiva, que están inscritas como demandantes de empleo o en situación de mejora laboral. Para ello se aplica la metodología de Empleo con Apoyo, un enfoque que combina orientación sociolaboral, formación, prospección empresarial, intermediación, acompañamiento en la inserción y seguimiento continuado en el puesto de trabajo. Esta metodología permite que la persona acceda a un empleo en condiciones de igualdad y disponga de los apoyos necesarios para mantenerlo de manera estable y eficaz.

La intervención se desarrolla a través del Itinerario Personalizado de Inserción (IPI), diseñado conjuntamente con cada participante. Este plan individualizado tiene en cuenta las características, habilidades, intereses, situación social y familiar de la persona, lo que garantiza una atención realmente adaptada a sus necesidades. Su carácter flexible permite reajustar objetivos y acciones, favoreciendo el empoderamiento personal y profesional de las personas beneficiarias. Para las personas con sordera, este acompañamiento cobra especial importancia, ya que la falta de accesibilidad comunicativa y la escasa adaptación de muchos entornos laborales dificultan su participación en igualdad de condiciones.

Talleres de Búsqueda empleo / El Día

El proyecto parte de la premisa de que el acceso al empleo es fundamental para combatir la exclusión social y avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. No obstante, pese a los progresos alcanzados en los últimos años, las personas con discapacidad auditiva siguen afrontando obstáculos que dificultan tanto su incorporación como su estabilidad en el mercado laboral. Entre estos desafíos se encuentran la escasez de entornos accesibles en las empresas, la falta de apoyos comunicativos durante los procesos de selección, la persistencia de estereotipos sobre sus capacidades profesionales y el limitado conocimiento sobre las adaptaciones que pueden facilitar su participación en igualdad de condiciones.

Para superar estas barreras, la UFEI Tenerife realiza una labor de prospección empresarial. Esta tarea incluye visitas a empresas, asesoramiento sobre medidas de accesibilidad, acciones de sensibilización, información sobre recursos disponibles y mediación para favorecer la contratación. La experiencia ha demostrado que, cuando se ofrecen apoyos adecuados y se impulsa un clima inclusivo, las personas con sordera acceden y mantienen sus empleos con éxito, aportando valor a los equipos de trabajo y contribuyendo a la diversidad en las organizaciones.

Además de facilitar la inserción laboral, la UFEI Tenerife ofrece acompañamiento especializado a las personas que ya se encuentran contratadas en el mercado ordinario. Este seguimiento permite asegurar que la persona trabajadora cuenta con los recursos necesarios para desempeñar su labor con autonomía y eficacia. También se atiende a quienes buscan una mejora de empleo, proporcionando herramientas para avanzar hacia una trayectoria profesional más estable y ajustada a sus expectativas.

Acompañamiento UFEI / El Día

Con este proyecto, Funcasor y el Servicio Canario de Empleo refuerzan su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral en la Comunidad Autónoma de Canarias. La puesta en marcha de la UFEI Tenerife supone un paso firme hacia la visibilización de las capacidades de las personas con sordera como profesionales plenamente competentes, así como hacia la construcción de un mercado laboral más accesible, diverso y cohesionado.

La iniciativa no solo responde a una necesidad social evidente, sino que contribuye a sensibilizar a empresas, administraciones y ciudadanía sobre la importancia de garantizar un entorno laboral donde todas las personas puedan participar y desarrollarse en igualdad de condiciones. La UFEI Tenerife muestra que la inclusión laboral es posible cuando se combinan los recursos adecuados, el compromiso institucional y la convicción de que la diversidad es un valor para la sociedad y un motor de progreso.