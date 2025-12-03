Titsa electrifica las guaguas entre La Laguna y Tacoronte

Ocho nuevas guaguas cien por cien eléctricas de Titsa, las primeras en incorporarse a la flota, cubrirán la ruta de las líneas 051 y 057 entre La Laguna y Tacoronte, con paso intermedio por Tejina. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer, como paso previo imprescindible, la electrificación del garaje que tiene la compañía de transporte en Los Rodeos. La iniciativa supone una inversión de 1,4 millones de euros.

Modificación de crédito

Una modificación de crédito en el presupuesto para el próximo ejercicio permitirá incorporar una aportación de capital superior a 1,4 millones de euros destinada a Titsa, con el fin de financiar el proyecto de electrificación del garaje de Los Rodeos.

Recarga

La actuación permitirá dotar a la Isla de infraestructura de recarga para las nuevas guaguas eléctricas y avanzar en un modelo de movilidad más sostenible. Así lo informaron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente insular, Lope Afonso, al dar cuenta de los asuntos acordados en la reunión del Consejo de Gobierno.

Vehículos eléctricos

El proyecto cuenta con una contribución de 161.697 euros por parte de Titsa y contempla las obras necesarias para la instalación y mantenimiento de los puntos de recarga para vehículos eléctricos. Asimismo, permitirá la incorporación de ocho guaguas 100% eléctricas, las primeras de su tipo en Canarias para el servicio interurbano, que operarán en las líneas 051 y 057 y podrán realizar hasta 310 kilómetros diarios con una sola carga.

Movilidad sostenible

Rosa Dávila indicó que «este proyecto marca un antes y un después en la movilidad sostenible de Tenerife» como «compromiso real con la descarbonización del transporte público y el bienestar de la ciudadanía». Las nuevas guaguas eléctricas permitirán operar trayectos exigentes con una sola carga. El objetivo es ampliar la tecnología al resto de la red insular.

Gestión de residuos

El Consejo de Gobierno tuvo su eje en la sostenibilidad a través de otros dos acuerdos relacionados con la gestión de los residuos textiles y de la construcción.

Textiles

Por una parte, aprobó una subvención directa de 500.000 euros a la Fundación Canaria para la Formación Integral e Inserción Socio-laboral Ataretaco para crear un centro de gestión de residuos textiles. La inversión busca dar una segunda vida a este tipo de residuos. Esta concesión directa tiene que ver con la concurrencia de razones de interés público, social, económico y medioambiental sobre la correcta gestión del residuo textil, del que en Tenerife se generan 2.000 toneladas al año y de las que más del 80% acaba en vertederos.

Cumplir la ley

La urgencia está marcada por el cumplimiento normativo recogido en la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, que insta a las entidades locales a establecer la recogida separada de residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024, adelantándose al mandato de la Directiva Marco de Residuos (1 de enero de 2025), cuyo decreto todavía no está desarrollado. Las metas establecidas por la Ley obligan al Cabildo a lograr un 55% de reciclado y reutilización para 2025, un objetivo que solo se podrá alcanzar apoyando iniciativas ya en marcha y con probada solvencia como esta.

Convenio

Por último, se impulsa un convenio de cooperación con la Comunidad Autónoma para la gestión de residuos de construcción y demolición en el marco del proyecto Arovol. El eje del acuerdo es utilizar los actuales puntos limpios en Adeje, Arona, Güímar y La Laguna para depositar esos residuos, así como los que se crearán por la geografía insular.

Proyecto Arovol

El proyecto Arovol tiene como objetivo principal la incorporación de productos del sector de la construcción que utilicen áridos reciclados como materia prima, fomentando la reutilización de los residuos generados en las obras de sector. Este enfoque promueve la utilización de materiales reciclados en la industria.