El PSOE rechaza el Plan del Teide porque no da una respuesta a la masificación

El PSOE de Tenerife rechaza el Plan Rector de Uso y Gestióndel Parque Nacional del Teide (PRUG) porque «no da respuesta a la masificación del principal espacio natural protegido de Canarias». Lo asegura Tamara Raya, secretaria general insular de los socialistas, para quien «no actúa ante especies invasoras como los muflones, los conejos e, incluso, los gatos silvestres». Raya incide en que «no podemos estar de acuerdo con un PRUG que se aprueba de espaldas a los colectivos ecologistas, la comunidad científica o la Federación de Montañeros». Recuerda que «todos estas asociaciones votaron desfavorablemente a la aprobación de este documento».

Motivación

Entre los aspectos que motivan el rechazo del PSOE, su secretaria general en Tenerife subraya que el nuevo Plan «no contempla los principales problemas el Parque Nacional del Teide», algo que, recalca, «el Consejo Superior de Investigaciones Científicas deja muy claro en un informe demoledor».

Masificación

En su análisis, Tamara Raya explica que con el documento que debe ordenar la actividad en este espacio protegido «se relajan las medidas de conservación, se ignora la masificación de un parque con más de cinco millones de visitantes al año, no se actúa frente a especies invasoras y se reduce la investigación».

Cambio climático

Explica que un aspecto tan relevante «como la incidencia que pueda tener el cambio climático, tampoco se tienen en cuenta». La también diputada regional argumenta que en el PSOE «coincidimos con muchas de las cuestiones puestas encima de la mesa por distintos colectivos, que piden la revisión integral del plan».

Menos presupuesto

En esta crítica, Tamara Raya no obvia el aspecto económico y acusa al Gobierno insular (CC-PP) de que «disminuye el presupuesto dirigido a la conservación del parque nacional». En 2026 supera los 9,8 millones de euros y baja 237.000 euros (un 2,35%) respecto al año en curso, en el que el Cabildo dispuso de menos de 10,1 millones de euros.

Reducción global

Además, otras fuentes socialistas inciden en que el presupuesto del área de Medio Natural de la Corporación insular se reduce en 2,45 millones de euros (de 75,42 a 72,97 millones), «a pesar de contar con 4,8 millones más por la vía de ingreso del céntimo forestal». El PSOE recuerda que «con este presupuesto, el Cabildo desarrolla la gestión forestal y medio ambiental de la Isla, incluido el Parque Nacional del Teide».

Plan de movilidad

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, avanzó ayer que trabajan «paso a paso» en la elaboración del plan de movilidad del PRUG del Teide encomendado a la Corporación insular. Sin querer aventurar plazos concretos, espera que el documento pueda estar en marcha antes de finalizar 2026. Comentó que la filosofía con la que se afronta el reto es «ordenar» la visita y darle prioridad al transporte colectivo y público.

Entrada en vigor

El nuevo Plan del Teide redefine la forma en la que se gestiona uno de los espacios naturales más emblemáticos del país. Establece cuatro zonas diferenciadas con criterios distintos de acceso, protección y actividades permitidas. El Plan de Uso y Gestión fue aprobado el pasado lunes por el Consejo de Gobierno regional y publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Entrará en vigor en 15 días, el viernes 19.