El Plan del Parque Nacional del Teide entra en vigor en dos semanas

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide entrará en vigor en dos semanas, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno autonómico y una vez se produzca su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. El documento sirve para compatibilizar la conservación y la gestión de las actividades en el parque. El Cabildo aplicará de forma progresiva la normativa teniendo en cuenta que solo tiene delegadas algunas funciones y permanece a la la espera de que el Ejecutivo regional trasfiera al completo las competencias, algo que la Corporación insular espera para antes de fin de año.

Competencias insulares

Las funciones que el Cabildo tiene delegadas y con las que comenzará a aplicar el PRUG las estipula el decreto que aprobó el Gobierno canario en junio de 2015 y consisten en la administración y gestión ordinaria y habitual del parque, así como la investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa de aplicación.

Funciones reservadas

El Cabildo espera por las atribuciones que se reserva la Comunidad Autónoma de Canarias, como la ordenación normativa, tanto de iniciativa legislativa como reglamentaria, y de planificación en cuanto a la formulación, revisión y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide y los planes especiales derivados, además de las funciones de modificación de los límites y la pérdida de la condición de parque nacional.

Vigilancia

Uno de los objetivos con el cambio legislativo pasa por mejorar la vigilancia y el control en una extensión de 190 kilómetros cuadrados. Para ello, el Cabildo ya ha aprobado una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que queda pendiente del decreto de transferencias para poder pasar de tres a 17 agentes medioambientales.

Personal

Para el ejercicio de las competencias delegadas, la Corporación insular debe disponer de los medios personales, bienes y derechos suficientes. En aquel Decreto se aprobó la relación de personal adscrito al Parque Nacional del Teide, los edificios e instalaciones patrimonio de la Comunidad Autónoma como centros de visitantes y oficinas, los vehículos de uso en la gestión, los fondos documentales, los medios informáticos, y los créditos presupuestarios acordados con el Cabildo como coste efectivo de la delegación.

La movilidad es la clave

El control de la movilidad es la clave para la gestión del parque. El nuevo Plan del Teide busca abordar el problema de la movilidad para superar la congestión en las franjas horarias de un espacio con 5,2 millones de visitantes al año. El acceso al parque no tiene límites, lo que genera problemas de gestión.

Responsabilidad insular

Esta materia será responsabilidad del Cabildo en el nuevo PRUG a través de un plan de movilidad que se encuentra en elaboración, pero ya se ha adelantado el uso de guaguas lanzaderas y el acceso al parque a través de transporte público en las horas punta. El objetivo es que los turistas suban al parque en guagua y que el coche de alquiler tenga una posición de intercambio modal.

Regulación de usos

Otro fundamento del nuevo plan es la ordenación de actividades recreativas, deportivas y audiovisuales, con el fin de compatibilizar la conservación del ecosistema con la alta afluencia de visitantes. Asimismo, incluye acciones específicas para la recuperación de hábitats afectados por el incendio de 2023.

Otras modificaciones

El nuevo PRUG revisa el sistema de autorizaciones, actualiza el régimen de actividades permitidas y restringidas y prioriza la protección de los valores naturales, geológicos y paisajísticos. Además, incorpora medidas de adaptación al cambio climático para mejorar la resiliencia del parque ante fenómenos extremos.

El cambio

Un palmero de adopción, MIguel Ángel Morcuende, y un grancanario afincado en esta Isla, José Miguel Ruano, son los padres de este nuevo plan para la joya de la corona de Tenerife, como ha calificado al Teide en varias ocasiones la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. El nuevo PRUG, que sustituye al vigente de 2002, actualiza las normas de ordenación, uso y conservación del Parque Nacional del Teide, adaptándolas a la realidad actual del espacio natural. El documento se apoya en un amplio procedimiento administrativo que incluyó consulta, información pública e informes ambientales y técnicos favorables.