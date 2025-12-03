¿Qué se puede hacer y dónde en el Parque Nacional del Teide?

¿Qué se puede hacer y qué en la zona de reserva?

La zona de reserva en el Teide comprende espacios de excepcional valor ecológico, científico o de fragilidad extrema, como El Riachuelo, Llanos de Guajara, Chavao, Montaña del Cedro, Los Regatones y Narices del Teide. Solo pueden entrar personas con fines científicos, de gestión ambiental, salvamento, vigilancia o policía estrictamente para ejercer esas funciones, porque se prioriza la conservación de ecosistemas sensibles y procesos naturales clave. No se permitirá abrir nuevas pistas ni caminos y las instalaciones solo podrán levantarse si son imprescindibles y con impacto mínimo.

¿Pueden transitar vehículos a motor por la zona de uso restringido?

No es posible el acceso libre motorizado y queda limitado a gestión, salvamento, investigación y vigilancia en áreas como Cumbres de Ucanca, Boca Tauce, Montaña de Los Tomillos, Alto de Guamaso, Yegua Blanca, Siete Cañadas, Corral del Niño, Montaña de Guajara y Ladera del Teide. A pie solo es posible llegar por senderos autorizados. No se construirán nuevos edificios, aunque se podrán rehabilitar infraestructuras existentes sin aumentar su volumen ni cambiar su uso.

Vehículos aparcados en el arcén en el Parque Nacional del Teide / Andrés Gutiérrez

¿Qué caracteriza a la zona de uso moderado?

Las actividades tradicionales compatibles con la conservación como, por ejemplo, la apicultura y la presencia de visitantes con acceso libre a pie. Agrupa áreas como Llano de Ucanca, Cañada Blanca, Minas de San José, Samara, El Portillo-Izaña, Los Guancheros, Altos de Guajara y Sanatorio. Queda prohibida la circulación de vehículos motorizados fuera de carreteras o pistas abiertas al público. Se permite la instalación de infraestructuras ligadas a visitantes o destinadas a investigación y gestión del medio.

¿Es posible estar con tu perro en la Zona de Uso Especial?

No, ni en esta ni en ninguna otra parte del Parque Nacional del Teide. En esta categoría se integran puntos clave como el Refugio de Altavista, aparcamientos, miradores, carreteras (TF-24, TF-21 y TF-28), Portillo Bajo, Cañada Blanca, estaciones base y torretas del Teleférico, Portillo Alto, Juan Évora y La Rambleta. Se trata de espacios destinados al uso público, la gestión y los servicios esenciales del parque. El acceso peatonal es libre. Las construcciones deben respetar el entorno, emplear materiales tradicionales y minimizar su impacto visual. Por último, se prioriza la integración paisajística y la reducción de impactos.