El nuevo plan del Teide redefine el parque en cuatro zonas y refuerza la protección de los espacios más frágiles

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (PRUG), aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno de Canarias tras 23 años de tramitación y publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), redefine la forma en la que se gestiona uno de los espacios naturales más emblemáticos del país. El documento establece cuatro zonas diferenciadas —reserva, uso restringido, uso moderado y uso especial— con criterios distintos de acceso, protección y actividades permitidas.

Zona de reserva: máxima protección y acceso limitado

La zona de reserva comprende espacios de excepcional valor ecológico, científico o de fragilidad extrema, como El Riachuelo, Llanos de Guajara, Chavao, Montaña del Cedro, Los Regatones y Narices del Teide.

Características principales

Solo pueden entrar personas con fines científicos, de gestión ambiental, salvamento, vigilancia o policía.

, de , , vigilancia o policía. Se prioriza la conservación de ecosistemas sensibles y procesos naturales clave.

Prohibida la recolección de materiales biológicos, geológicos o culturales salvo con autorización expresa y justificación científica.

No se permitirá abrir nuevas pistas ni caminos.

Las instalaciones solo podrán levantarse si son imprescindibles y con impacto mínimo.

Zona de uso restringido: naturaleza intacta y tránsito por senderos autorizados

Incluye áreas como Cumbres de Ucanca, Boca Tauce, Montaña de Los Tomillos, Alto de Guamaso, Yegua Blanca, Siete Cañadas, Corral del Niño, Montaña de Guajara y Ladera del Teide.

Qué permite esta categoría

El acceso está permitido, pero únicamente por senderos autorizados.

Mantienen un alto grado de naturalidad pese a cierta intervención humana.

El acceso motorizado queda limitado a gestión, salvamento, investigación y vigilancia.

No se construirán nuevos edificios, aunque se podrán rehabilitar infraestructuras existentes sin aumentar su volumen ni cambiar su uso.

Zona de uso moderado: actividades tradicionales y presencia de visitantes

Agrupa áreas como Llano de Ucanca, Cañada Blanca, Minas de San José, Samara, El Portillo-Izaña, Los Guancheros, Altos de Guajara y Sanatorio.

Detalles de la normativa

Acceso libre a pie.

Prohibida la circulación de vehículos motorizados fuera de carreteras o pistas abiertas al público.

Se permite la instalación de infraestructuras ligadas a visitantes o destinadas a investigación y gestión del medio.

Mantienen una "dominancia natural" combinada con actividades tradicionales compatibles con la conservación.

Zona de uso especial: infraestructuras, accesos y servicios públicos

En esta categoría se integran puntos clave como El Refugio, aparcamientos, miradores, carreteras (TF-24, TF-21 y TF-28), Portillo Bajo, Cañada Blanca, estaciones base y torretas del Teleférico, Portillo Alto, Juan Évora y La Rambleta.

Objetivos y criterios