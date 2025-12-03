Nueva medalla para la Quesería Montesdeoca de Tenerife: su queso curado de vaca y cabra con gofio es premiado en Lyon

La quesería Montesdeoca ha regresado de Lyon, Francia, con una nueva y brillante medalla de plata para su queso curado de vaca y cabra con gofio.

En la última edición del Concurso Internacional de Lyon, 627 catadores de todo el mundo probaron 2.980 muestras de 23 países. Los catadores calificaron el queso curado de vaca y cabra de Montesdeoca con una puntuación de 90/100 por su sabor, textura y aspecto.

Esta valoración le permitió hacerse con una medalla de plata.

La quesería más premiada

Quesería Montesdeoca es la más premiada de Tenerife, con 121 galardones en concursos internacionales, nacionales y regionales. Ha obtenido un total de 39 medallas, incluyendo una Super Oro en los World Cheese Awards, lo que la convierte también en una de las queserías más premiadas de España.

El queso curado de vaca y cabra con gofio ha tenido un éxito rotundo este año en esta quesería artesanal de Adeje. Así, ha ganado una medalla de oro en el Concurso Agrocanarias, otra medalla de oro en los Mediterranean Taste Awards de Berlín y una medalla de bronce en el Fromage Mondial de Tours, Francia.