Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad en Tenerife: conoce algunos planes que no puedes perderte

Desde espectáculos de luces hasta mercados gastronómicos, la isla ofrece múltiples opciones para disfrutar en estas fiestas

Encendido de luces en la 'casa de la Navidad' de Valle de Guerra, en una edición anterior.

Encendido de luces en la 'casa de la Navidad' de Valle de Guerra, en una edición anterior.

Vídeo: El Día / Imagen: María Pisaca

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Aunque aún faltan algunas semanas para la Navidad, los planes que habitualmente se organizan por estas fiestas ya han empezado para la mayoría.

La mayoría de las ciudades ya han inaugurado su alumbrado navideño, los restaurantes ya tienen las reservas llenas de cenas de empresa o amigos e, incluso, los turrones y polvorones ya han sido degustados por muchas familias.

Pero si aún no sabes qué te deparará esta Navidad en Tenerife, te presentamos algunos planes que no puedes dejar de hacer, aunque, en realidad, esta recomendación viene de la mano de la cuenta de TikTok @peques_en_ruta.

¿Qué hacer en Tenerife en Navidad?

Entre los planes que proponen estos pequeños creadores de contenidos está:

  • Visitar la 'Casa de la Navidad' de Valle de Guerra
  • Admirar el espectáculo de luces y música del Cabildo de Tenerife
  • Pasear y disfrutar de las luces de La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad
  • Degustar una rica gastronomía y oír buena música en Gastro Navidad Market Fest, en Santa Cruz de Tenerife (a partir del 13 de diciembre)
  • Admirar el belén municipal de Candelaria, uno de los más famosos de la isla

Noticias relacionadas y más

Zona gastronómica del mercadillo, en una edición anterior.

Zona gastronómica del Gastro Navidad Market Fest. / GMNF

Sin duda, las opciones son muchas y muy variadas. Solo tienes que buscar un hueco y dejarte llevar por el espíritu de la Navidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
  2. La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
  3. Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
  4. La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
  5. La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
  6. Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
  7. Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
  8. La Aemet avisa: los alisios vuelven a Tenerife, pero otra calima está en camino

Navidad en Tenerife: conoce algunos planes que no puedes perderte

Navidad en Tenerife: conoce algunos planes que no puedes perderte

El abogado inmobiliario de Tenerife Juan David Cruz aclara una duda clave para los propietarios: "Sirve para cubrir desperfectos al finalizar el contrato de alquiler"

El abogado inmobiliario de Tenerife Juan David Cruz aclara una duda clave para los propietarios: "Sirve para cubrir desperfectos al finalizar el contrato de alquiler"

El nuevo plan del Teide redefine el parque en cuatro zonas y refuerza la protección de los espacios más frágiles

El nuevo plan del Teide redefine el parque en cuatro zonas y refuerza la protección de los espacios más frágiles

Canarias activa la prealerta tras el aviso de la Aemet por olas de hasta cuatro metros y viento intenso

Canarias activa la prealerta tras el aviso de la Aemet por olas de hasta cuatro metros y viento intenso

La última luna llena del año iluminará Tenerife: un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta 2042

La última luna llena del año iluminará Tenerife: un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta 2042

UFEI Tenerife impulsa el empleo inclusivo de personas con sordera en la isla

UFEI Tenerife impulsa el empleo inclusivo de personas con sordera en la isla

El Instituto Geográfico Nacional lanza una nueva alerta por terremotos en Tenerife: la isla amanece con cuatro seísmos esta noche

El Instituto Geográfico Nacional lanza una nueva alerta por terremotos en Tenerife: la isla amanece con cuatro seísmos esta noche

Las mejores pizzas de Canarias están en Tenerife: todas cuestan menos de 13 euros

Las mejores pizzas de Canarias están en Tenerife: todas cuestan menos de 13 euros
Tracking Pixel Contents