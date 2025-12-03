Navidad en Tenerife: conoce algunos planes que no puedes perderte
Desde espectáculos de luces hasta mercados gastronómicos, la isla ofrece múltiples opciones para disfrutar en estas fiestas
Aunque aún faltan algunas semanas para la Navidad, los planes que habitualmente se organizan por estas fiestas ya han empezado para la mayoría.
La mayoría de las ciudades ya han inaugurado su alumbrado navideño, los restaurantes ya tienen las reservas llenas de cenas de empresa o amigos e, incluso, los turrones y polvorones ya han sido degustados por muchas familias.
Pero si aún no sabes qué te deparará esta Navidad en Tenerife, te presentamos algunos planes que no puedes dejar de hacer, aunque, en realidad, esta recomendación viene de la mano de la cuenta de TikTok @peques_en_ruta.
¿Qué hacer en Tenerife en Navidad?
Entre los planes que proponen estos pequeños creadores de contenidos está:
- Visitar la 'Casa de la Navidad' de Valle de Guerra
- Admirar el espectáculo de luces y música del Cabildo de Tenerife
- Pasear y disfrutar de las luces de La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad
- Degustar una rica gastronomía y oír buena música en Gastro Navidad Market Fest, en Santa Cruz de Tenerife (a partir del 13 de diciembre)
- Admirar el belén municipal de Candelaria, uno de los más famosos de la isla
Sin duda, las opciones son muchas y muy variadas. Solo tienes que buscar un hueco y dejarte llevar por el espíritu de la Navidad.
