La última luna llena del año iluminará Tenerife: un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta 2042

El cielo de Tenerife se prepara para despedir el 2025 con la última luna llena del año. Un evento astronómico que se considera el cierre natural del ciclo luna anual. En él, la luna alcanzará su fase más brillante y visible, iluminando todo el archipiélago.

Durante la noche del 4 al 5 de diciembre es el momento ideal para finalizar etapas, liberarse de cargas y prepararse para nuevos comiendo. La última luna llena del año sirve para hacer balance y encarar nuevos propósitos para el próximo año.

¿Por qué se le conoce como Luna Fría?

El nombre “Luna Fría” proviene de las antiguas comunidades indígenas del norte de América, que bautizaban cada luna llena según los fenómenos naturales propios de cada época del año. Diciembre, uno de los meses más fríos del hemisferio norte, trae consigo temperaturas extremas en las regiones más cercanas al Polo Norte, y por ello este satélite natural quedó asociada históricamente al frío.

Con el paso del tiempo, estos nombres se han ido trasmitiendo entre generaciones y mantienen vivo el legado de la cultura astronómica.

Mejores lugares para ver la luna llena de diciembre en Tenerife

La isla de Tenerife tiene uno de los mejores puntos para observar el cielo nocturno, esto facilita a los ciudadanos de la isla la visión de la última luna llena del año.

El Parque Nacional del Teide es un punto de referencia por excelencia. Desde lugares como el Mirador de Izaña, el Parador Nacional del Teide, El Portillo o la zona de Las Cañadas, los visitantes pueden disfrutar de una visión clara del firmamento, y lo más importante, alejada de la contaminación lumínica

Un fenómeno que no se repetirá hasta 2042

La Luna Fría alcanzará su máximo esplendor porque este año coincide con su punto más cercano a la Tierra, y este acercamiento potenciará su "ilusión lunar" haciendo que la luna parezca enorme cuando asome por el horizonte. La madrugada del 5 de diciembre será el momento en el que alcance su iluminación total.

Este fenómeno hace que el satélite natural se vea más grande y brillante de lo habitual según la NASA. Además, esta superluna no se volverá a repetir hasta 2042.