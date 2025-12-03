El plan rector del Teide acota los rodajes: solo en zonas de uso moderado y especial y no podrán ser simultáneos

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (PRUG), aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno de Canarias tras 23 años de espera, acota y limita los rodajes audiovisuales, que solo podrán realizarse en las zonas de uso moderado y especial.

El documento establece que no podrá haber varios rodajes en simultáneo y se fija uno al mes natural, en caso de que el equipo no supere las 15 personas, y uno por trimestre si participan entre 16 y 100 personas.

Para la autorización de las actividades audiovisuales en las que participen hasta 15 personas se deberá presentar el plan de rodaje y en las que participen más de 15 personas además se podrá autorizar la instalación de carpas, decorados y elementos de atrezo, por un máximo de 10 días, incluyendo el montaje y desmontaje.

Materiales autorizados

Igualmente se podrá autorizar el uso de trípode, reflectores, pértiga de sonido, flashes, focos portátiles, así como otro material accesorio y complementario necesaria para llevar a cabo la actividad audiovisual para rodajes diurnos.

Para evitar interferencias con los visitantes al parque, el PRUG señala que los vehículos de apoyo a la actividad audiovisual no podrán estacionar fuera de los aparcamientos habilitados para el uso público, ocupar más de la mitad de las plazas ni estacionar más de 10 días consecutivos.

Restricciones

Además no se autorizará la captación o el rodaje de imágenes que puedan ser descargadas desde la 'Plataforma de intercambio de imágenes para los parques nacionales de Canarias', con calidad suficiente, se prohíbe la toma de imágenes de actividades o usos definidos como incompatibles y se prohíbe el uso de la megafonía y la presencia de espectadores.

En ese sentido se prohíbe también el uso de drones, excepto para la filmación de documentales sobre el patrimonio del parque nacional, con la condición de que los vuelos se realicen en ausencia de visitantes y sin perturbar a la fauna.

Para la realización de actividades audiovisuales con fines científicos en zonas de reserva, la solicitud de la autorización administrativa deberá estar acompañada de una declaración responsable de conocimiento de la normativa reguladora del parque nacional y de no revelación, ni publicación de datos sensibles o imágenes, sin la autorización de la administración gestora del parque nacional.

Queda fuera de estas restricciones la retransmisión de noticias sobre hechos imprevistos, que se realizará con un equipo máximo de tres personas y requerirá comunicación previa, y la toma y utilización de imágenes para divulgación y publicidad del parque nacional por iniciativa de la administración gestora.