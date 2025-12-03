Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plan rector del Teide acota los rodajes: solo en zonas de uso moderado y especial y no podrán ser simultáneos

Se establece un máximo de un rodaje al mes si participan hasta 15 personas y uno al trimestre si hay entre 16 y 100

Un rodaje en el Parque Nacional del Teide.

Un rodaje en el Parque Nacional del Teide. / E. D.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (PRUG), aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno de Canarias tras 23 años de espera, acota y limita los rodajes audiovisuales, que solo podrán realizarse en las zonas de uso moderado y especial.

El documento establece que no podrá haber varios rodajes en simultáneo y se fija uno al mes natural, en caso de que el equipo no supere las 15 personas, y uno por trimestre si participan entre 16 y 100 personas.

Para la autorización de las actividades audiovisuales en las que participen hasta 15 personas se deberá presentar el plan de rodaje y en las que participen más de 15 personas además se podrá autorizar la instalación de carpas, decorados y elementos de atrezo, por un máximo de 10 días, incluyendo el montaje y desmontaje.

Materiales autorizados

Igualmente se podrá autorizar el uso de trípode, reflectores, pértiga de sonido, flashes, focos portátiles, así como otro material accesorio y complementario necesaria para llevar a cabo la actividad audiovisual para rodajes diurnos.

Para evitar interferencias con los visitantes al parque, el PRUG señala que los vehículos de apoyo a la actividad audiovisual no podrán estacionar fuera de los aparcamientos habilitados para el uso público, ocupar más de la mitad de las plazas ni estacionar más de 10 días consecutivos.

Restricciones

Además no se autorizará la captación o el rodaje de imágenes que puedan ser descargadas desde la 'Plataforma de intercambio de imágenes para los parques nacionales de Canarias', con calidad suficiente, se prohíbe la toma de imágenes de actividades o usos definidos como incompatibles y se prohíbe el uso de la megafonía y la presencia de espectadores.

En ese sentido se prohíbe también el uso de drones, excepto para la filmación de documentales sobre el patrimonio del parque nacional, con la condición de que los vuelos se realicen en ausencia de visitantes y sin perturbar a la fauna.

Para la realización de actividades audiovisuales con fines científicos en zonas de reserva, la solicitud de la autorización administrativa deberá estar acompañada de una declaración responsable de conocimiento de la normativa reguladora del parque nacional y de no revelación, ni publicación de datos sensibles o imágenes, sin la autorización de la administración gestora del parque nacional.

Noticias relacionadas y más

Queda fuera de estas restricciones la retransmisión de noticias sobre hechos imprevistos, que se realizará con un equipo máximo de tres personas y requerirá comunicación previa, y la toma y utilización de imágenes para divulgación y publicidad del parque nacional por iniciativa de la administración gestora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
  2. La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
  3. Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
  4. La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
  5. La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
  6. Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
  7. Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
  8. El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide

La Aemet advierte de que Tenerife estará en aviso amarillo este jueves por olas de hasta 4 metros

La Aemet advierte de que Tenerife estará en aviso amarillo este jueves por olas de hasta 4 metros

La biblioteca de Puerto de la Cruz prolonga su cierre hasta el año próximo

La biblioteca de Puerto de la Cruz prolonga su cierre hasta el año próximo

El plan rector del Teide acota los rodajes: solo en zonas de uso moderado y especial y no podrán ser simultáneos

El plan rector del Teide acota los rodajes: solo en zonas de uso moderado y especial y no podrán ser simultáneos

Nueva medalla para la Quesería Montesdeoca de Tenerife: su queso curado de vaca y cabra con gofio es premiado en Lyon

Nueva medalla para la Quesería Montesdeoca de Tenerife: su queso curado de vaca y cabra con gofio es premiado en Lyon

Navidad en Tenerife: conoce algunos planes que no puedes perderte

Navidad en Tenerife: conoce algunos planes que no puedes perderte

El abogado inmobiliario de Tenerife Juan David Cruz aclara una duda clave para los propietarios: "Sirve para cubrir desperfectos al finalizar el contrato de alquiler"

El abogado inmobiliario de Tenerife Juan David Cruz aclara una duda clave para los propietarios: "Sirve para cubrir desperfectos al finalizar el contrato de alquiler"

El nuevo plan del Teide redefine el parque en cuatro zonas y refuerza la protección de los espacios más frágiles

El nuevo plan del Teide redefine el parque en cuatro zonas y refuerza la protección de los espacios más frágiles

Canarias activa la prealerta tras el aviso de la Aemet por olas de hasta cuatro metros y viento intenso

Canarias activa la prealerta tras el aviso de la Aemet por olas de hasta cuatro metros y viento intenso
Tracking Pixel Contents