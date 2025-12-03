El Instituto Geográfico Nacional lanza una nueva alerta por terremotos en Tenerife: la isla amanece con cuatro seísmos esta noche

Tenerife ha amanecido con mucha actividad sísmica este martes. Los sensores del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han registrado cuatro terremotos entre la madrugada y primeras horas de la mañana. Cada uno de ellos se ha notificado en una parte distinta de la isla. Aunque ninguno ha provocado daños, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada.

El tercer seísmo del día se localizó en el interior de la isla, mientras que los otros tres tuvieron su origen en el océano. El primero y el segundo fueron frente al litoral este, y el último, al amanecer, junto a la costa noroeste. Estos tres temblores dibujaron un triángulo sísmico entre las dos partes de la isla de Tenerife, casi todos ellos a más de 30 kilómetros de profundidad.

Sin embargo, durante la madrugada se produjo un movimiento a las 5:25 horas, este mucho más superficial, a solo 3 kilómetros. La sucesión de estos eventos ha vuelto a activar las alertas del IGN, que advierte de un nuevo enjambre sísmico en la isla.

Así han sido los cuatro terremotos de esta noche en Tenerife

A las 2:00 de la madrugada, los sensores del Instituto Geográfico Nacional (IGN) registraron el primer temblor de la jornada. El seísmo se produjo a unos 15 kilómetros del litoral sureste de Tenerife, frente a San Miguel de Tajao, con una magnitud de 1,7 mbLg y a una profundidad de 31 kilómetros.

El segundo movimiento, ocurrido a las 05:25 horas, fue el más superficial de la noche, con epicentro a tan solo 3 kilómetros bajo el suelo marino. Pese a repetir la magnitud de 1,7 mbLg, no se ha detectado que fuera sentido por la población, ya que se originó a más de 20 kilómetros de la costa de Punta de Abona.

El tercer seísmo, registrado a las 7:06 horas, tuvo lugar en el entorno de Santiago del Teide. Con una magnitud de 1,6 mbLg y una profundidad de 37 kilómetros, pasó completamente desapercibido para los vecinos, aunque fue claramente detectado por la red de medición. El epicentro se situó entre el volcán Chinyero, el Mirador de los Poleos y el volcán de Boca Cangrejo.

El último temblor de esta serie se produjo a las 6:15 de la mañana, apenas unos minutos antes del anterior registro público. Alcanzó una magnitud de 2,1 mbLg, la mayor de la jornada, aunque tampoco fue perceptible para la población debido a su 33 kilómetros de profundidad. De momento, este ha sido el último terremoto catalogado en España.

El IGN pide prudencia y transmite tranquilidad

Los científicos del IGN recuerdan que este tipo de movimientos son habituales en un territorio de origen volcánico como Tenerife. Por ello, insisten en que la población puede mantenerse tranquila, ya que se trata de seísmos de baja intensidad y gran profundidad, sin capacidad para generar daños ni suponer un riesgo real.