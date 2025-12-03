Desbloqueadas las licencias de 200 viviendas privadas en Arona

La Junta de Gobierno local aprobó esta semana ocho expedientes de licencias de obra mayor que afecta a 113 viviendas, «una cifra récord», sostiene el gobierno municipal de Arona. Con ello, son más de 200 viviendas desbloqueadas para su reforma, rehabilitación y/o construcción en los últimos dos meses. Entre los proyectos aprobados destacan la mejora de dos edificios en Cabo Blanco que contienen 68 pisos; la construcción de un inmueble en Cho-Parque de La Reina con 30 viviendas; otra docena en Cabo Blanco, iniciativa que incluye la cesión de vía pública; cuatro adosados en Montaña Chica (Los Cristianos), así como varias viviendas unifamiliares e instalaciones complementarias en fincas agrícolas. A ello se suma la autorización para un proyecto en la avenida Suecia, también en Los Cristianos, con diez estudios, espacios comerciales y profesionales.

El grupo de gobierno denuncia que la situación heredada en el área de Urbanismo «era especialmente grave. La falta de gestión e impulso del anterior concejal, sumada a la dejadez del PSOE en su anterior mandato, provocó una acumulación de expedientes y una paralización casi total de las licencias». En el mismo comunicado el equipo que preside Fátima Lemes señala como «evidencia clara» que «solo en el tercer mes de mandato del nuevo concejal [Javier Baute] se había igualado, con cinco licencias, la misma cantidad de los últimos cinco años, demostrando el bloqueo al que había sido sometido el municipio y el esfuerzo realizado para recuperar la normalidad administrativa».

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, subraya que «estamos trabajando para que nuestro municipio avance al ritmo que demandan nuestros vecinos, favoreciendo la creación de vivienda, la inversión privada y la actividad económica ligada al sector». La regidora resalta que «agilizar la tramitación urbanística no solo significa acelerar expedientes, sino garantizar seguridad jurídica, más oportunidades y una planificación responsable del territorio. Estamos construyendo un Arona más accesible y preparado para responder a las necesidades reales de su gente».

Javier Baute, concejal de Urbanismo, destaca que el trabajo del área «se centra en poner orden, implantar una buena coordinación y trabajo constante diario». En ese marco, resalta la labor del personal adscrito al área y explica que «este paquete de más de 120 viviendas demuestra que el cambio ya es visible. Nuestro objetivo es seguir reduciendo tiempos, atraer inversión y ofrecer un urbanismo claro, funcional y alineado con la realidad social y económica del municipio».

El concejal enfatiza que estos avances «no son puntuales, sino parte de una estrategia continuada para reactivar suelo, favorecer la construcción responsable y ampliar la oferta residencial en diferentes núcleos de Arona».

Además de las viviendas, la Junta de Gobierno local aprobó estudios, locales, proyectos deportivos como cuatro canchas de pádel y segregaciones de expedientes fiscalizados. La conclusión del gobierno es que «el Ayuntamiento de Arona continúa avanzando en la reactivación del desarrollo residencial en el municipio».