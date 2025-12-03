David Ledesma: "Los guías de montaña sufrimos una 'caza de brujas en Tenerife'"

David Ledesma nació en Santa Cruz pero se crió hasta los 22 años en La Esperanza y lleva el monte de la Isla dentro. Siempre le gustó el medio ambiente, pero fue de mayor cuando comenzó a correr por la montaña y a sentir el vínculo con la peculiar orografía de Tenerife hasta convertirse en guía. Su actividad en la naturaleza tuvo, hasta hace poco tiempo, una traducción solidaria cuando destinaba lo recaudado por las carreras a la Fundación Pequeño Valiente.

¿Se sienten perseguidos los guías de montaña en el Parque Nacional del Teide?

Claramente, sí. Lo primero es diferenciarnos del guía turístico que hace interpretación del medio natural, normalmente en una guagua u otro tipo de vehículo. Nuestra rama es la de técnicos deportivos. No solamente estamos preparados para guiar en el medio ambiente, sino también tenemos conocimientos de meteorología o de rescate. De hecho, hacemos cursos en zonas remotas para poder actuar y rescatar, pero, sobre todo, proteger al cliente en caso de un accidente y poderlo sacar de la zona con garantías. No entendemos cómo el Cabildo no nos tiene en cuenta, pese a ser profesionales bien cualificados. Constituimos un estorbo. Nos han pedido, incluso, que creemos una asociación porque no estamos integrados en ningún colectivo. Lo intentamos desde hace ya dos años, pero no hay nadie que nos oriente, porque no existe un patrón de nuestra actividad. Nos apoyamos mucho en la Asociación Española de Guías de Montaña, la AGM. Ahí tenemos servicios jurídicos, pagamos una cuota anual y nos encontramos. De hecho, han venido a la Isla sus representantes para reunirse con el Cabildo para apoyarnos y que se visibilice a los guías de montaña.

¿Qué le piden exactamente a la consejería de Medio Natural?

Que equilibren más entre la realidad y nuestro trabajo. Hace muy poco multaron a un guía profesional del parque nacional. Para el control del pico y el acceso por el sendero número 10, el Telesforo Bravo, el Cabildo genera 40 plazas diarias para guías de montaña y profesionales del sector entre las 300 que hay cada día, que son ocupadas muy rápidamente. Los permisos se agotan en un momento y qué pasa si un cliente te pide subir mañana al Teide. Cuando alguien, por la razón que sea, ha dejado libre la plaza de público en general la coges para trabajar. Vas a la aplicación Tenerife On como es preceptivo, pero cuando te piden la documentación no tienes permiso para llevar a la gente. No podemos hacer uso de las plazas generales, sino de las de guías profesionales, totalmente insuficientes. Cabe decir que la titulación alcanza de media las 25 plazas anuales. El Plan Rector de Uso Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide establece que debes tener el título de guía, pero lo puede sacar un carpintero, un electricista o cualquier otra persona.

¿La solución estaría en regular bien su trabajo?

Lo primero para buscar una solución es que no puede haber más plazas de uso público que de guía, o por lo menos que el ratio sea equitativo. El Teide es uno de los espacios protegidos más visitados de Europa [5.2 millones de turistas al año].

David Ledesma, en el Teide / El Día

¿Existe intrusismo en su profesión?

Sí, mucho. Incluso hay quien está beneficiado directamente por instituciones públicas y no les interesa abrir la boca porque saben lo que hay. Al final, todos intentan buscar su pan y garantizarse la vida pegada la administración. Hay mucha piratería, pero sobre todo gente que viene de fuera, guías que cogen las plazas públicas como si fuera a subir al Teide un grupo de amigos. Dicen que lo son y suben tranquilamente. Eso está ocurriendo.

El guía, en plena naturaleza, su hábitat habitual / El Día

¿Cómo ve las medidas del Cabildo para controlar y vigilar el espacio natural protegido más importante de Canarias?

Lo digo personalmente, pero lo piensan muchos guías: Es un monopolio. El Cabildo ya tiene el teleférico, que es un punto para acceder a través de La Rambleta al pico del Teide. ¿Cuál es el siguiente más accesible? Porque poca gente va por Pico Viejo, que es más duro. Se trata de Montaña Blanca y Telesforo Bravo, casualmente los dos más fáciles de subir. Estoy a favor de medidas de control y vigilancia, pero no de esta manera. Otro claro ejemplo llegará en enero, cuando abra el Refugio de Altavista. Ya veremos qué va a pasar, pero creo que va a traer cola.

¿Podemos morir de éxito con el turismo de masas en la naturaleza?

De hecho ya se está dando en Tenerife. Salgamos del Teide y vayamos a Anaga o a Masca. Pongamos este último ejemplo. Como guía, digo que hay tres senderos que confluyen en el caserío de Masca. Yo no puedo salir de Teno Alto con mis clientes para bajar por el barranco y salir por Los Gigantes porque tengo que justificar que no he llegado en mi coche a Masca. No me permiten hacer esa actividad como guía. Si es un espacio natural protegido que gestiona una empresa a la que paga el Cabildo, creo que Gesplan, ¿cómo es posible que siendo guía profesional no pueda hacer una travesía y terminarla? Podría hacerlo, pero dónde dejo el coche. Del barranco sales siempre en barco hacia Los Gigantes o hacia Teno, pero te obligan a no tener el coche allí y no sé si existe un transporte alternativo público. Cuando llegas a la entrada del barranco de Masca te piden la acreditación de que has accedido en guagua o en taxi. Pero si dejo mi coche en Santiago del Teide no puedo salir caminando por el sendero de Cruz de Gala y bajar Masca, porque no tengo justificante del aparcamiento. Como pasa en el Teide, al final tengo que esperar la decisión del Cabildo para poder realizar mi trabajo.

¿Cómo se combinan 5,2 millones de visitantes al año al Teide y 7 millones, en general, a la Isla con un 48% de la superficie protegida?

La cuestión no es tanto bloquear al canario porque no va tanto al parque nacional, sino al turista que origina tránsito de vehículos. Pero es complicado decirle a una empresa de alquiler de coches que el cliente no puede acceder al parque nacional. Yo lo regularía así: cuando lleguen los visitantes y alquilen un coche, que paguen en el mismo aeropuerto una tasa para la autorización por visitar el Teide. Se puede controlar con la matrícula; lleva trabajo, tiempo y un nivel de gestión, pero se puede hacer. Sin embargo, las cortapisas son para los de aquí, porque a mí, como corredor de montaña, también me apetece ir al Teide a correr. De hecho, voy al Teide y seguiré yendo, aunque nos están restringiendo el acceso.