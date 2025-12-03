Canarias activa la prealerta tras el aviso de la Aemet por olas de hasta cuatro metros y viento intenso

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decretado la situación de prealerta por fenómenos costeros ante la previsión de mar muy alterada y viento intenso a partir de las 08.00 horas del miércoles 3 de diciembre.

La decisión se adopta basándose en la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Olas de hasta cuatro metros y mar de fondo del norte

Según los datos proporcionados por la Aemet, el Archipiélago afrontará un episodio de fuerte oleaje, con una mar combinada que oscilará entre 3,5 y 4 metros. También se prevé mar de fondo del norte y noroeste en torno a tres metros, con periodos largos de 16 a 18 segundos, lo que amplifica el impacto del oleaje en la costa.

Las zonas más expuestas serán las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas, especialmente en momentos de pleamar. El Gobierno recuerda que las jornadas del miércoles y jueves coinciden con coeficientes de marea muy altos, entre 93 y 95, lo que aumenta el riesgo de que el mar supere zonas habituales de rompiente.

Viento del nordeste y rachas intensas en los canales entre Islas

El episodio se acompaña de viento del nordeste de fuerza 5 a 6, que podrá alcanzar fuerza 7 en los canales marítimos entre La Gomera y Tenerife, y entre Tenerife y Gran Canaria. Estos aceleramientos del viento son habituales en situaciones de mar de fondo del norte, pero esta vez se espera que sean más intensos.

Coincidencia con las pleamares

La previsión indica que las pleamares más significativas se producirán:

Miércoles 3 : sobre las 11:38 horas

: sobre las Jueves 4: a las 00:06 horas y 12:28 horas

El Gobierno subraya que el riesgo aumenta cuando estas pleamares coinciden con los picos de oleaje, lo que puede provocar rebases puntuales e inundaciones locales en paseos marítimos.