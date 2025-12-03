La biblioteca de Puerto de la Cruz prolonga su cierre hasta el año próximo

La biblioteca Tomás de Iriarte de Puerto de la Cruz prolongará su cierre hasta el año próximo debido a la demora en el trámite administrativo para sacar a concurso la obra que requiere su rehabilitación. La concejala de Cultura del Ayuntamiento portuense, Desiré Díaz, confirma que aunque la previsión era reanudar la actividad este mes, "no creo que lleguemos a la fecha que nos planteamos".

Por culpa de la licitación

El proceso para licitar la reforma está retrasando la reapertura de la instalación cultural que permanece cerrada desde agosto por una "grave inundación". Según Díaz, siguen recabando los presupuestos necesarios para cumplir con la ley de contratación, pero "se nos cayó una de las ofertas por falta de material", explica. "Tenemos el dinero, el crédito, la pieza necesaria para reparar el ascensor, la UPN para el servidor, pero nos está retrasando formalizar la licitación de la obra", añade.

La edil se compromete a "correr todo lo que pueda para gestionar la reapertura de la biblioteca municipal, pero no voy a saltarme ningún paso para evitar un accidente o un mal resultado". Asegura que una vez se adjudique la reforma, la obra "no supondrá un problema porque solo es desacoplar las trabas del falso techo y montar las planchas nuevas".

Desolación

Mientras tanto y cinco meses después, cientos de usuarios de la biblioteca Tomás de Iriarte de Puerto de la Cruz esperan una solución para volver a disfrutar de la instalación. Existen dos clubes de lectura, uno de ellos infantil. El club de fábula, destinado a niños, se está reuniendo en los exteriores del edificio algunos viernes por la tarde para seguir con la actividad. "Por suerte, el club de lectura para los niños se está manteniendo, a pesar del cierre", comenta Cristina Notario McDonnell, usuaria de la biblioteca. Alicia, que tiene diez años y es la mayor de sus tres hijos, participa de este encuentro literario. Sus otros dos hijos, Luis y Silvia, con ocho y seis, respectivamente, echan de menos la biblioteca. "Cada vez que pasamos por allí lo que sentimos es desolación", describe.

La rutina de Cristina y sus tres hijos era ir una vez a la semana o cada 15 días para recoger libros. "Estábamos allí un rato, nos llevábamos varios libros y cuando nos los leíamos, los devolvíamos. Además, tenemos una bibliotecaria que es una maravilla", alude a Matilde Perera.

De Madrid al centro de Tomás de Iriarte

Mari Luz López Martínez fue bibliotecaria en Madrid. Compró un piso en Puerto de la Cruz y pasa temporadas aquí: "Cuando llegué, lo primero que hice fue ir a la biblioteca", asiente. Participa del club de lectura para adultos y conoce perfectamente el valor que tiene una instalación como esta, ya que "facilita el conocimiento, la alfabetización y fomenta el pensamiento crítico". Define la instalación cultural como "modesta, pero hace una labor muy grande con los niños".

A López Martínez, la situación actual de la biblioteca de Puerto de la Cruz le produce "dolor de corazón". "Prácticamente, no tienen presupuesto, apenas tienen personal y, aun así, la repercusión social que tiene a largo plazo es incomparable a cualquier evento cultural que se haga en la ciudad", analiza. Además, hace un recuento de todo lo que se desarrolla mencionando "las pequeñas exposiciones", que "es un centro de actividad cultural" y los clubes de lectura. O sea, "es un sitio de encuentro".