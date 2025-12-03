La Aemet avisa: lluvias moderadas y rachas muy fuertes de viento este miércoles en Tenerife

La previsión del tiempo para la isla de Tenerife estará marca por el viento y la lluvia. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), indica que lluvias débiles a moderadas, principalmente en medianías, tendiendo a ser menos probables y débiles a partir de la tarde.

Por su parte, el viento será moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, con baja probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes. En las cumbres centrales tenderá a ir de flojo a moderado del nordeste.

En cuanto a las temperaturas, seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 19 y 22ºC.

Además, los ojos también están puestos en el mar, ya que el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por fenómenos costeros en todas las islas, a partir de las 08:00 horas de este miércoles.

Jornada de viento en Tenerife / María Pisaca

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el nordeste, con lluvias débiles a moderadas, principalmente en medianías, tendiendo a ser menos probables y débiles a partir de la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, y con predominio de los cielos nubosos en el oeste a partir de las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, con baja probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 22

LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, que podrán ser más frecuentes y localmente moderadas durante la mañana y la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y ocasional, y con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas y sin descartarlas de madrugada. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 23

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, con lluvias débiles a moderadas, que serán más frecuentes en medianías del nordeste y durante la primera mitad del día y la tarde. En el oeste, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en la zona de El Paso, donde son probables las rachas ocasionales muy fuertes, principalmente a primeras y últimas horas. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 22

EL HIERRO

Predominio de los cielos nubosos en el norte, con lluvias en general débiles, que podrán ser más frecuentes y localmente moderadas durante la mañana y la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 16