La Aemet advierte de que Tenerife estará en aviso amarillo este jueves por olas de hasta 4 metros

Tenerife, al igual que el resto de islas del archipiélago canario, estará en aviso amarillo por oleaje este jueves, 4 de diciembre. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé en mar combinada del Norte cerca de 4 metros, con mar de fondo del Norte o Noroeste de más de 3 metros y periodos altos en torno a 16 s, además de alto coeficiente de marea en pleamar a mediodía.

Esta situación será similar al resto del archipiélago, exceptuando Lanzarote, donde la situación se prevé más compleja y, por eso, será la única isla que esté en aviso amarillo desde las 20:00 horas del miércoles a las 21:00 horas del jueves. En el resto, el aviso se concentra en las horas centrales, de 10:00 a 13:00 horas.

En concreto, en Lanzarote, la previsión indica mar combinada del Norte de 4 metros mar adentro. En pleamar a mediodía, mar de fondo del Norte o Noroeste de más de 3 metros y periodos altos en torno a 16 s.

Esta situación tan compleja en el mar ha provocado que Canarias lleve desde este miércoles en prealerta por fenómenos costeros adversos.

Previsión

Más allá de la situación del tiempo en la costa, la previsión de la Aemet para este jueves indica que en las islas más orientales se esperan cielos poco nubosos con intervalos ocasionales de nubes altas y bajas durante la primera mitad del día.

En las islas montañosas, habrá un predominio de los cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada e intervalos de nubosidad alta en el resto de zonas.

Las temperaturas seguirán sin cambios o ligero ascenso de las máximas en cumbres de las islas occidentales.

Jornada de viento en Tenerife / María Pisaca

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en costas este y oeste de las islas más orientales, así como en la zona de El Paso y vertientes sureste y noroeste de las montañosas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.