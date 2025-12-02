El viñedo más alto de Europa está en este municipio de Tenerife: así es el rincón volcánico que enamora a los amantes del vino

Vilaflor de Chasna guarda uno de los secretos más preservados de las Islas Canarias, el viñedo más alto de Europa, cultivado entre los 1.000 y 1.600 metros de altitud sobre suelos de lava centenaria.

Este es el municipio más elevado de todo el archipiélago y uno de los más altos de España. Se ha convertido en un referente enoturístico gracias a un paisaje único y a una tradición vitivinícola que se remonta siglos atrás.

El viñedo más alto de Europa

La joya del municipio se encuentra en la parcela de Los Frontones, donde crecen las cepas del viñedo más alto de Europa, cultivadas sobre tierras volcánicas.

La combinación de suelos negros y clima seco convierten cada vendimia en todo un reto. Todo esto ha conseguido reconocer a Vilaflor de Chasna como uno de los nombres imprescindible en la viticultura canaria.

Historia y tradición

Más allá de los viñedos, el encanto de Vilaflor se encuentra en sus calles empedradas, sus casas encaladas y un patrimonio sorprendente.

Uno de sus símbolos más característicos es la Casa Inglesa, una construcción del siglo XIX vinculada a la británica Mary Edwards y a Thomas Gifford Nash. Actualmente, es una sede parroquial que conserva su arquitectura recuerda el vínculo entre Canarias y Europa.

Este municipio de 56 km², mantiene una estrecha relación con los cultivos tradicionales como la papa, la almendra o la propia vid, los cuales se han convertido en el motor económico de la localidad.

Perfecto para una escapada otoñal

La viticultura ha ayudado a impulsar el turismo en el municipio. Vilaflor de Chasna se ha convertido en un destino lleno de naturaleza con opciones de senderismo y cultura, con un especial atractivo en otoño, cuando se pueden observar paisajes volcánicos únicos.

Por otro lado, su gastronomía también conquista a todos los visitantes gracias a su cocina tradicional que incluye papas, almendras, potajes y carnes de cabra, todo ello acompañado con vinos de altura que capturan la esencia de la isla.

Disfrutar de estos platos frente al Teide, después de una ruta o una visita a las bodegas, se ha convertido en un plan ideal para quienes buscan en Tenerife lugares rurales y auténticos.

Cómo llegar a Vilaflor de Chasna

Tanto desde Santa Cruz de Tenerife como de San Cristóbal de La Laguna, se llega por la TF-1 tomando la salida 62, para continuar por la TF-56 en dirección Vilaflor. El trayecto dura un poco más de una hora y atraviesa distintos paisajes hasta terminar en el municipio perfecto para quienes buscan paisaje, tradición, vino y cultura en un mismo lugar.