Tenerife ganará 345 nuevos aparcamientos en Icod y La Orotava para facilitar el acceso a sus centros históricos

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Cooperación Municipal que dirige Sonia Hernández, ha anunciado la construcción de 345 nuevas plazas de aparcamiento en los municipios de Icod de Los Vinos y La Orotava. Estas actuaciones forman parte del Programa Insular de Mejora de la Accesibilidad a los Conjuntos Históricos, que busca facilitar el acceso a las zonas más emblemáticas y proteger su patrimonio. “Con estas actuaciones atendemos una demanda histórica de los vecinos y reducimos la presión sobre los conjuntos históricos, facilitando la actividad económica y turística”, destacó Sonia Hernández.

Aparcamiento La Torrita en La Orotava

En La Orotava se construirá el aparcamientos público La Torrita, con 245 plazas en una parcela de 8.432 metros cuadrados. El proyecto tiene un presupuesto total de 2.539.839,51 euros, financiado conjuntamente: 1 millón de euros aporta el Cabildo, otro millón el Gobierno de Canarias y 539.839,51 euros el Ayuntamiento de La Orotava.

Este nuevo aparcamiento permitirá a residentes y visitantes acceder de manera más cómoda al centro histórico y reducirá el tráfico y la congestión en las calles cercanas.

Nuevas plazas subterráneas en Icod de Los Vinos

En Icod de Los Vinos, se habilitarán 100 plazas de aparcamiento subterráneo en La Asomada, sobre una superficie de 1.489 metros cuadrados. La inversión asciende a 2.802.403,03 euros, de los cuales 2 millones los aporta el Cabildo y 802.403,03 euros el Ayuntamiento.

Este aparcamiento subterráneo permitirá mantener el carácter histórico del casco urbano, ofreciendo soluciones modernas y sostenibles que beneficien tanto a residentes como a visitantes.

Colaboración entre administraciones

La consejera Sonia Hernández subraya que estos proyectos son un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones logra resultados concretos y efectivos para la ciudadanía. La coordinación entre Cabildo, Gobierno de Canarias y ayuntamientos permite una planificación coherente y sostenible que potencia la movilidad y la protección del patrimonio. “Este es otro ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones nos conduce a un modelo de éxito