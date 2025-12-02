Tenerife está de dulce gracias a 'La Princesa de Free Heart': "Nos enteramos del Solete Repsol por nuestros clientes"

San Cristóbal de La Laguna es un municipio amplio y que dispone de diversos lugares donde deleitarse a nivel gastronómico de distintas delicias. Algunos de esos sitios no tienen el reconocimiento que merecen, y de esa lista se ha salido La Princesa de Free Heart. Esta pastelerían artesanal situada en el casco histórico ha recibido un Solete Repsol, el único que cae esta vez en Tenerife, distintivo de la Guía Repsol que se otorga a los establecimientos que destacan por su "autenticidad, calidad y ambiente".

Un premio que pilló por sorpresa a sus propietarias: "Nos enteramos por los mensajes de los clientes", afirman Naira Domínguez y Marta Santos. Ambas se lanzaron a este proyecto hace ocho años y, aunque los comienzos "no fueron todo lo dulce que esperábamos", este Solete refuerza el trabajo hecho durante todo este tiempo en un lugar estratégico de La Laguna.

La pastelería "La Princesa de Free Heart" recibe un Solete Repsol / Andrés Gutiérrez

Un trabajo que comenzó mucho antes de ubicarse en la Ciudad del Aguere: "Nosotras abrimos la empresa hace casi 15 años con un obrador bajo pedido, haciendo tartas y galletas para cumpleaños". Un comienzo humilde que fue creciendo de manera rápida: "Nos lanzamos a la piscina cuando nos dijeron que La Princesa se traspasaba. Empezamos solas y ahora tenemos un equipo que siempre nos ha acompañado y nos ha abrazado en cualquier iniciativa que hemos propuesto".

"No rendirse y seguir esforzándose"

Cuando se les pregunta por la receta del éxito, ellas lo tienen claro: "La nuestra ha sido no rendirse y seguir esforzándose. Tener una empresa, ser artesano y trabajar con materias primas y personas tiene sus complejidades". Pese a esto y a empezar solas, ellas saben del respaldo que tienen detrás: "Hay personas que nos acompañan desde hace más de 10 años y gracias a ese compromiso y esfuerzo hemos sacado adelante este proyecto. Nos hacen recordar la ilusión con la que se empezó".

"Nuestra premisa siempre es que hacemos cosas que nos comeríamos. Lo que ves en nuestra vitrina son cosas que a nosotras nos gustaría comernos"

La pastelería "La Princesa de Free Heart" recibe un Solete Repsol / Andrés Gutiérrez

El Solete Repsol les pilló por sorpresa. No hubo aviso previo: "Ha sido totalmente inesperado y muy agradecidas. Lo más maravilloso son los mensajes de todos nuestros clientes, de personas que nos siguen en redes, amigoso gente que, simplemente, ha querido dedicar un minuto para felicitarnos". Un gesto que les ha hecho "igual o más ilusión" que recibir el premio.

Decía Ella Fitzgerald, considerada como la Reina del Jazz, que donde hay amor e inspiración, no te puede ir mal. Una frase que se podría asociar perfectamente a todo el equipo que hay detrás de La Princesa de Free Heart: "Nosotras le ponemos bastante mimo y cariño a los detalles. Nos esforzamos muchísimo en que el producto sea bueno y de calidad".

La pastelería "La Princesa de Free Heart" recibe un Solete Repsol / Andrés Gutiérrez

Para todo hay un secreto, y el de ellas se refleja en sus gustos: "Nuestra premisa siempre es que hacemos cosas que nos comeríamos. Lo que ves en nuestra vitrina son cosas que a nosotras nos gustaría comernos". A esto se le suma aquello de que se come antes por los ojos que por la boca, cosa que saben muy bien: "Además de que todo sea rico, también es importante que sea bonito, que tenga un empaquetado curioso. Cuidar la imagen del producto". Con solo entrar a la tienda, es algo que se nota a la legua gracias a la buena pinta que tienen sus crumbles cookies, sus tartas de queso o sus dulces tradicionales, como los laguneros.

Tradición y creatividad, de la mano

La Princesa de Free Heart se ubica en una de las zonas con más tradición de La Laguna, algo que han logrado reflejar en sus vitrinas gracias a mezclar los dulces tradicionales con la creatividad en otro tipo de postres: "Nosotros hemos mantenido bastante la línea clásica con dulces como los laguneros o las milhojas. El área más creativa se ha desarrollado más en las tartas por encargo, las personalizadas y en otra parte distinta de nuestros mostradores".

Una de las empleadas de La Princesa Free Heart termina una caja de dulces / Andrés Gutiérrez

"Defendemos y mantenemos muchas recetas de la pastelería tradicional por su gran valor", recalca Marta mientras Naira responde a un teléfono que no para de sonar para felicitarlas y encargar distintos pedidos. Tras este enorme reconocimiento, es momento de volver a dar pasitos en corto, y el siguiente será una terraza: "Nos hace ilusión poder tener nuestras mesitas para que los clientes no solo entren y se vayan, sino que puedan quedarse degustando nuestros postres". Cuando usas la receta del trabajo, la constancia y el esfuerzo, el resultado suele ser una carrera solida y reconocimientos como el que ha recibido La Princesa de Free Heart. Una dulce sorpresa.