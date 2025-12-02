Un tatuador, un entrenador y un gestor, claves para captar clientes en Tradex

Un tatuador con estudio en Santa Cruz de Tenerife, un entrenador de baloncesto y un gestor de servicios son tres de las figuras clave para entender cómo Tradex captó a la mayoría de las víctimas que acabaron perdiendo tres millones de euros entre 2021 y 2022 en supuestas inversiones bursátiles. Detrás de esta sociedad estaban Mukesh Daswani y Francisco Imobach Pomares, que ahora se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como presuntos autores de una estafa y alzamiento de bienes por los que la Fiscalía y las acusaciones particulares piden una condena de doce y nueve años de prisión, respectivamente.

El 5 de noviembre comenzó el juicio en el que las víctimas están contando cómo se vieron envueltas en este chiringuito financiero y están sacando a la luz los nombres de aquellos que les captaron para invertir en Tradex y tres de ellos se repiten con demasiada frecuencia.

Un tatuador publicitó el nombre de la empresa y las habilidades de Daswani para gestionar inversiones con elevadísimos beneficios en apenas unos meses. Hablaba de otros clientes o conocidos suyos que «estaban ganando mucho dinero» y les facilitaba el número de teléfono de Daswani o las direcciones en las que estuvo la empresa [al inicio en un coworking de Parque Bulevar, luego en calle Castillo e Imeldo Serís].

Un entrenador de baloncesto, que había jugado con Imobach Pomares en diferentes equipos desde hacía años es aún más crucial si cabe que el anterior. Tampoco estuvo en el staf de Tradex pero logró convencer a unos familiares para que invirtieran 350.000 euros y a decenas de amigos vinculados con el mundo del baloncesto en el que había crecido junto al socio de Daswani. Según decía a sus contactos, «él también ganaba dinero».

Inversión opaca y con contrato

Durante la sesión de ayer, otro testigo volvió a hacer referencia al entrenador. Indicó que le habló de Tradex y de las oportunidades de ganar dinero que había porque él mismo estaba invirtiendo también. El testigo reveló que había firmado un contrato de préstamo participativo por valor de 8.000 euros que transfirió a una cuenta. Pero no era la primera vez que invertía en Tradex. A preguntas del fiscal, reconoció que antes de firmar ese contrato el 16 de junio de 2022 «había entregado en mano a su amigo el entrenador 3.000 euros», una operación opaca por la que recibió «4.500 euros» dos meses después, según respondió.

El entrenador era amigo suyo y le presentó a Imobach Pomares. Comprobar que era cierto que se obtenía un beneficio del 50%, le generó más confianza y se decidió no solo a firmar un contrato de 8.000 euros, sino que convenció a su madre para que invirtiera 7.500 euros.

No es el único entrenador de baloncesto o jugador señalado por las víctimas, aunque sí el más nombrado por ellas.

El tercer nombre que más veces pronuncian los testigos [además de los dos acusados] es el de un joven que conoció a Daswani en Tradex y se formó para «tradear», según declaró aunque dijo que «nunca invirtió».

Le «cautivó» tanto el negocio, el lujo y las grandes sumas de dinero que veía que se dio de alta como autónomo para gestionar y prestar servicios a demanda de Mukesh o Imobach. Recibió en varios meses tres o cuatro transferencias con cantidades que oscilaron entre los 1.000 y los 3.000 euros de cuentas de Daswani o Pomares por «gestionar contratos». Algunas víctimas señalan que les «ofertó» operaciones en metálico, sin soporte documental a cambio de obtener mejores porcentajes de beneficios, como un 50% mientras que con un contrato se ofrecía el 30%.