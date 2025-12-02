El Rosario le declara la guerra a los baches: 44 calles renovarán su asfalto con el nuevo presupuesto

Cuarenta y cuatro calles de El Rosario renovarán su pavimento en 2026. Esta actuación, por importe de 1,6 millones de euros, es una de las principales del presupuesto municipal del próximo año, que será debatido mañana por el pleno. Se trata de unas cuentas de 25,7 millones de euros, las primeras en la historia local que superan los 25 millones. Estas registran una subida respecto al presente ejercicio (21,7 millones) de 4 millones y un 18,28%, según los datos aportados por el Ayuntamiento rosariero.

El incremento en servicios sociales es de un 8,82% y unos 122.000 euros más que este año. Las inversiones alcanzan la cifra de 2.330.000 euros, 1.211.000 euros más que la prevista para 2025, lo que supone un 208% más que en dicho ejercicio o, dicho en otras palabras, algo más del doble.

Subida general

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, apuntó que «todas las partidas presupuestarias crecen respecto al ejercicio 2025». «Alcanzamos un presupuesto récord, que da gran importancia al gasto social, a la reforma de vías públicas en estado de deterioro, a la sostenibilidad y la mejora del ciclo del agua y a la mejora y aumento del parque de vivienda pública que existe en el municipio», manifestó.

Otras obras destacadas serán la peatonalización y adecuación de la calle Verodes, en Tabaiba Media, en la que se invertirán 500.000 euros; el asfaltado de la calle Convento, en Llano del Moro, con 160.000 euros, y también el techado de la cancha polideportiva de Machado, que tiene consignada una inversión total de 440.000 euros.

Subvenciones

Por su parte, las subvenciones ascienden a 540.200 euros, lo que supone un aumento aproximado de un 10% respecto a 2025. «Aumentan las ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro, las subvenciones deportivas y, en general, toda la dotación municipal para la colaboración directa, por la vía de la subvención, a los sectores económicos y sociales del municipio», resaltaron desde el grupo de gobierno. Además, el abono de subvenciones de emergencia social para pequeños gastos de inversión, como enseres domésticos o pequeños electrodomésticos, aumenta un 16,67% y alcanza los 35.000 euros.

«Hemos incrementado la dotación a las subvenciones públicas otorgadas por este ayuntamiento porque ponemos en primer lugar a las personas, tanto desde el punto de vista social como a través de un posicionamiento firme por invertir en deporte, en salud y en la promoción de valores esenciales para el desarrollo de nuestra juventud y de toda nuestra sociedad», indicó el alcalde, y subrayó la «apuesta decidida desde hace años por las energías verdes y renovables, que ha llevado al Ayuntamiento no solo a obtener reconocimientos a nivel nacional, sino a conseguir disminuir en más de un millón de euros el gasto en energía eléctrica, lo que permite acometer otros proyectos».