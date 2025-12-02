El rodaje de 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, llega a su ecuador en Tenerife

La estrella internacional Can Yaman lleva algunas semanas dejándose ver por los rincones más insospechados de Tenerife. El motivo de esta estancia en la Isla es el rodaje de la que será su primera serie con sello español, El laberinto de las mariposas, una producción de Secuoya Studios que afronta estos días el ecuador de las grabaciones en Canarias. El recinto portuario de Granadilla de Abona, la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, algunas calles de Puerto de la Cruz o Adeje han sido los lugares elegidos para dar forma a los ocho episodios de esta ficción repleta de traiciones, espionaje y un amor que se abre paso.

Junto al actor turco, comparten pantalla estos días intérpretes nacionales como María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Paco Tous, Víctor Clavijo o Jorge Suquet para contar la historia de un agente secreto con un historial impecable que es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad o su única salvación.

'Casting' potente

El director Alberto Ruiz Rojo se pone al frente de esta producción junto con Iñaki Peñafiel y destaca el "potente casting" con el que cuenta esta producción que estará en Tenerife hasta final del mes de diciembre. "Tenemos mucha acción", adelanta el cineasta quien añade que el personaje protagonista interpretado por Yaman se encuentra "en plena misión" cuando un encuentro con una mujer hará que el amor se convierta en un nuevo impedimento.

A pesar de que han realizado numerosos proyectos por separado -Alberto Ruiz Rojo ya dirigió Montecristo también en Tenerife y Peñafiel se ha puesto al frente de El tiempo entre costuras, entre otras-, los directores han compartido diferentes grabaciones que ahora les permiten desarrollar un discurso común, aunque con sus pequeñas particularidades. Precisamente esa bicefalia en la dirección les permite estos días llevar a cabo rodajes simultáneos con dos unidades en dos localizaciones diferentes.

Diferentes localizaciones

Tras haber rodado Montecristo y La templanza en Tenerife, Ruiz Rojo habla de las numerosas posibilidades que ofrece esta isla para el cine y la televisión: "En muy poco espacio tenemos cosas muy distintas; tenemos ciudad, playa, bosque, el puerto… Y todo eso genera paisajes muy interesantes, con imágenes atractivas y potentes". Precisamente Carlos Baeza es el director de producción de la serie, que ha elegido enclaces de Puerto de la Cruz, Granadilla de Abona, Adeje y Santa Cruz de Tenerife para desarrollar la acción. En total, el rodaje de la producción se alargará durante 16 semanas y siete de ellas se desarrollarán en la Isla, mientras que el resto se hará en Madrid a partir de 2026.

Can Yaman tras uno de los directores de la serie, Alberto Ruiz Rojo, durante el rodaje en la antigua fábrica de tabacos. / Secuoya Studios

Las instalaciones portuarias de la capital chicharrera son muy importantes en la trama, adelantan los encargados de este rodaje de Secuoya Studios quienes han optado para rodaje muchas de las secuencias exteriores en Tenerife. Baeza reconoce que "siempre podemos causar algunas molestias a los vecinos" pero también reconoce que después de tantas grabaciones desarrolladas en Tenerife en los últimos tiempos "nos hemos encontrado muy buena disposición, y no hemos tenido ninguna queja". "Todo lo que hemos encontrado ha sido ayuda, colaboración y empatía con el proyecto, así que estamos encantados de estar aquí", comentó este lunes 1 de diciembre el director de producción durante uno de los descansos del rodaje en la antigua fábrica de tabacos de Philip Morris, en Santa Cruz de Tenerife.

Mucha expectación

Parte de ese buen ambiente lo ha propiciado el protagonista Can Yaman quien se ha dejado ver mucho por la Isla, lo que ha hecho las delicias de sus seguidores puesto que además se ha mostrado muy cercano con todas aquellas personas que han querido fotografiarse con él o robarle un autógrafo. "Ha sido una revolución", sentencia Ruiz Rojo, quien celebra el cariño recibido durante el rodaje.

Carlos Baeza explica que "los productores ejecutivos denominan esta serie como un romantic thriller". Se trata, ante todo, de una historia de aventuras protagonizada por Yaman, un agente secreto que debe superar las más variadas peripecias que le acontecen en su trabajo mientras lidia con su vida personal tras conocer a una chica.

Canarias no solo es importante en este proyecto por ser uno de los lugares elegidos para desarrollar el rodaje, sino porque además se trata de una producción con destacado acento isleño. Entre el equipo artístico destacan nombres como el de la actriz tinerfeña Michelle Calvó, así como diferentes actores en papeles más pequeños. Por otro lado, entre el equipo técnico también destacan los profesionales isleños, tanto de Tenerife como del resto de Islas.