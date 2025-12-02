Restituido el cartel en la ULL con los nombres de las víctimas de violencia machista

La Universidad de La Laguna (ULL) ha restituido este martes en el aulario de Guajara el cartel con los nombres de las más de 30 mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en España en 2025, que la semana pasada fue objeto de un acto de sabotaje.

En un mensaje difundido en redes sociales, la institución académica hace hincapié en que seguirá "luchando" ante una violencia machista que "no cesa".

De hecho, en el cartel se han incluido los nombres de las últimas víctimas mortales que no figuraban en el que fue saboteado el pasado miércoles.

Entonces, la ULL señaló que "romper un cartelón no hace que la realidad de la violencia machista desaparezca" y agregó que "actos como este solo nos llevan a seguir luchando con más fuerza si cabe ante esta lacra social".