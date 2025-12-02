El pueblo de Tenerife que combina precio y calidad de vida: la experta Mariela González lo recomienda para comprar vivienda

En Tenerife existe un rincón idílico para vivir, un lugar que combina una excelente calidad de vida con un precio asequible. Así lo destaca la asesora inmobiliaria Mariela González (@marielagonzalezrealtor1), quien muestra por qué este municipio se ha convertido en una opción ideal para adquirir vivienda. No solo es posible comprar más barato en un momento en el que los precios están disparados, sino que además es una inversión que vale la pena. En este enclave vivirás rodeado de paisajes naturales únicos y de un centro histórico con un enorme valor cultural, lo que convierte al municipio en una apuesta segura tanto para establecerse como para invertir a largo plazo.

"Hay lugares que parecen sacados de un cuento y este es uno de ellos", resume Mariela al descubrir este encantador pueblo. Este municipio del noroeste de la isla se ha consolidado como uno de los lugares más recomendados para vivir en Tenerife gracias a su clima suave, su patrimonio natural y arquitectónico, y un ritmo de vida pausado que seduce tanto a familias como a nuevos residentes procedentes de otros puntos de España y Europa.

Para la asesora inmobiliaria, vivir en un entorno así es una oportunidad que muchos no se plantean hasta que lo visitan. "Icod de los Vinos es un lugar para visitar y también para quedarse", dice Mariela.

Naturaleza y un patrimonio que marcan la diferencia

La joya del municipio es el Drago Milenario, declarado Monumento Nacional y símbolo de Tenerife, enclavado en el Parque del Drago, un entorno verde que combina especies endémicas y senderos para pasear y desconectar.

El atractivo de Icod va mucho más allá de este icono. Su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, conserva casonas tradicionales, iglesias, plazas y calles empedradas que mantienen intacta la esencia de la arquitectura canaria. Esta combinación de patrimonio y vida tranquila ha impulsado el interés por residir en el municipio, especialmente entre quienes buscan un equilibrio entre tradición y comodidad.

A pocos minutos del centro se encuentra la Playa de San Marcos, una de las más mejores del norte de la isla, junto a múltiples rutas de senderismo entre viñedos, laderas volcánicas y vistas al Teide, una mezcla de mar y montaña difícil de encontrar en otros puntos de la isla.

Un municipio que crece como destino residencial

Icod de los Vinos ofrece un perfil atractivo para quienes buscan establecerse en Tenerife sin los precios ni el ritmo de las zonas más urbanas o turísticas. La disponibilidad de vivienda, los servicios, el comercio local y la buena conexión por carretera con otros municipios del norte han potenciado su crecimiento residencial.

Mariela destaca que este municipio destaca por el silencio, la naturaleza, la autenticidad y la vivienda a precios más accesibles que en el área metropolitana o el sur turístico.

Icod de los Vinos es el lugar más barato para vivir

Este último dato es fundamental para entender su éxito, ya que Icod de los Vinos es el segundo municipio con la vivienda más económica de la provincia. Según el portal especializado Idealista.com, el metro cuadrado en esta localidad se sitúa en 1.491 €/m², una cifra muy inferior a la media provincial, que alcanza los 3.302 €/m².

Además, los precios en Icod de los Vinos están muy por debajo de los que se encuentran en localidades cercanas como Puerto de la Cruz, donde el suelo también ronda los 3.302 €/m², o Santa Cruz, cuya media está en 2.512 €/m². Incluso, resulta más barato que San Cristóbal de La Laguna, donde el metro cuadrado sube hasta los 2.072 €/m².

Con esta mezcla de tradición y naturaleza, Icod de los Vinos se posiciona como una de las opciones preferidas para quienes desean vivir en Tenerife lejos del ruido pero sin renunciar a comodidades.