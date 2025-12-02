El PSOE niega que dejara de recaudar 45 millones de euros en Puerto de la Cruz

«Desnortado, sin ambición y sin un modelo de ciudad» es la definición del portavoz socialista, Marco González, del tripartito que gobierna Puerto de la Cruz. El exregidor asegura que «la última invención ridícula de un portavoz del gobierno superado por la realidad es que yo, como alcalde, en el mandato 2019-2023 subí impuestos todo lo que pude y, a la vez, dejé de recaudar nada menos que 45 millones de euros». Estas «afirmaciones que no se sostienen» responden «al afán por el titular, por muy absurdo que sea».

Marco González sale al paso de la «ceremonia de la confusión» consistente en presentar los presupuestos «deprisa y corriendo sin dar espacio a la oposición». Sostiene el socialista que «es ridículo» definirlo como «el presupuesto más social» cuando, siendo el de mayor importe, «apenas sube la partida para las ayudas a las familias más vulnerables un 2%, o sea solo 15.000 euros respecto a 2025, incluso por debajo del IPC, mientras que los gastos protocolarios se elevan a 150.000 euros, una cantidad similar a la destinada a publicidad y propaganda».

El PSOE presentó una enmienda a la totalidad ante un documento en e que «existen informen desfavorables por parte de Recursos Humanos, Intervención municipal y del propio secretario, por lo que este documento nace de forma irregular y no da respuesta a las principales necesidades de los y las portuenses».

Los socialistas portuenses insistieron, a través de su portavoz municipal, en la necesidad de que «este gobierno de las derechas» deje la propaganda a un lado y se dedique a trabajar, «porque se ha puesto de manifiesto en este año y medio» transcurrido desde la moción de censura «que sigue sin tener nada que ofrecer a la ciudadanía portuense». «Esta deriva hacia lo absurdo solo se debe a su desesperación por su incapacidad para afrontar los retos en movilidad, infraestructuras culturales y vivienda que ahoga a la ciudad».

El gobierno municipal (PP, CC y ACP) aprobó el presupuesto de 2026 en el pleno celebrado el 24 de noviembre. Supera los 50 millones de euros.