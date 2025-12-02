Luis Enrique se suma al cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026

Luis Enrique, una de las figuras más emblemáticas de la salsa latina, se incorpora al cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026 como primer artista confirmado para la jornada del 18 de julio. Su actuación llega tras el anuncio de Chayanne, ya confirmado para el día 17 de julio y protagonista del primer día de grandes conciertos.

Reconocido por éxitos como Yo no sé mañana, Desesperado o Dame tu boca, Luis Enrique suma al festival su inconfundible estilo romántico y una trayectoria que lo ha convertido en referente internacional de la música tropical.

La edición 2026 celebra el quinto aniversario del Tenerife Cook Music Fest, consolidándose como un encuentro que fusiona música, cultura y gastronomía, y que cada año reúne a miles de asistentes en la capital tinerfeña.

Entradas a la venta

Tras una preventa con excelente acogida, las entradas generales están disponibles desde este martes en la web oficial: www.cookmusicfest.es.

El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Islas Canarias – Latitud de Vida y el Gobierno de Canarias.