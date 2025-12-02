Luis Enrique se suma al cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
El “Príncipe de la Salsa” será uno de los protagonistas del 18 de julio, una noche dedicada a los ritmos latinos dentro de la quinta edición del festival
Luis Enrique, una de las figuras más emblemáticas de la salsa latina, se incorpora al cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026 como primer artista confirmado para la jornada del 18 de julio. Su actuación llega tras el anuncio de Chayanne, ya confirmado para el día 17 de julio y protagonista del primer día de grandes conciertos.
Reconocido por éxitos como Yo no sé mañana, Desesperado o Dame tu boca, Luis Enrique suma al festival su inconfundible estilo romántico y una trayectoria que lo ha convertido en referente internacional de la música tropical.
La edición 2026 celebra el quinto aniversario del Tenerife Cook Music Fest, consolidándose como un encuentro que fusiona música, cultura y gastronomía, y que cada año reúne a miles de asistentes en la capital tinerfeña.
Entradas a la venta
Tras una preventa con excelente acogida, las entradas generales están disponibles desde este martes en la web oficial: www.cookmusicfest.es.
El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, Islas Canarias – Latitud de Vida y el Gobierno de Canarias.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos