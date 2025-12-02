Icod de los Vinos y La Orotava contarán con 345 nuevos aparcamientos más con una inversión de más de cinco millones de euros. La Villa tendrá 245 plazas con la construcción del estacionamiento público La Torrita, en una parcela de casi 8.500 metros cuadrados, con un presupuesto de más de dos millones y medio de euros. En el municipio icodense se realizará una construcción subterránea para 100 plazas en casi 1.500 metros cuadrados de La Asomada y con un presupuesto que ronda los tres millones de euros.

La financiación procederá de las tres administraciones. En el caso de La Orotava, el Cabildo de Tenerife asume un millón de euros de inversión, otro millón el Gobierno de Canarias y el resto, más de medio millón de euros, lo aporta el consistorio. En Icod de los Vinos, la Corporación insular sufraga dos millones del presupuesto y el resto lo aporta el Ayuntamiento.

La construcción de estos estacionamientos se enmarca dentro del Programa Insular de Mejora de la Accesibilidad de los conjuntos históricos del Cabildo de Tenerife.

La consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, aseguró que «con estas actuaciones no solo atendemos una demanda histórica de los vecinos en relación a la necesidad de ampliar la bolsa de aparcamientos en ambos municipios, sino que, además, reducimos la presión sobre sus conjuntos históricos, facilitando la actividad económica y turística».

Hernández concluyó que este proyecto es «otro ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones nos conduce a un modelo de éxito a la hora de aportar soluciones eficaces a los problemas de los ciudadanos». Además, la consejera aludió al «papel vertebrador del Cabildo, que aporta cohesión territorial».