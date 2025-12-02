El IAC homenajea en La Palma a Francisco Sánchez, el científico que impulsó la astrofísica moderna en España

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) celebrará este viernes un acto en Santa Cruz de La Palma para rendir homenaje y despedir al profesor Francisco Sánchez Martínez, director fundador del centro y figura clave de la astrofísica española, fallecido el 21 de octubre en Madrid a los 89 años. La ceremonia se desarrollará en el Espacio Cultural CajaCanarias a las 17.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El evento reunirá a personalidades destacadas vinculadas al IAC y de los Observatorios de Canarias, y pondrá en valor el legado científico y humano de Sánchez, considerado el principal impulsor de la astrofísica moderna en España.

Un legado que transformó la ciencia en España

Nacido en Toledo en 1936, Francisco Sánchez se trasladó a Tenerife en 1961, donde comenzó a demostrar la calidad excepcional del cielo canario para la observación astronómica. Gracias a su impulso, en 1964 se instaló el primer telescopio profesional en el Observatorio del Teide, sentando las bases para los actuales observatorios de Tenerife y La Palma.

Sánchez también fundó el primer grupo de investigación astrofísica en España, dirigió las primeras tesis doctorales en esta disciplina y fue el primer catedrático de Astrofísica del país. Su visión estratégica permitió la creación del Instituto Universitario de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, germen del IAC.

Contribuciones de Francisco Sánchez

Entre sus logros más destacados se encuentran:

La Ley del Cielo (1988) , pionera en la protección de la calidad astronómica.

, pionera en la protección de la calidad astronómica. La dirección del Gran Telescopio Canarias (GTC) , inaugurado en 2009 y todavía el mayor telescopio óptico-infrarrojo del mundo.

, inaugurado en 2009 y todavía el mayor telescopio óptico-infrarrojo del mundo. La participación en la Declaración Starlight y la creación de la Fundación Starlight, centradas en proteger y divulgar el cielo como patrimonio universa.

Su trabajo consolidó a Canarias como un referente internacional en astrofísica, y su influencia sigue presente en la investigación y la educación científica.

Un homenaje que reúne a la comunidad científica

El acto contará con intervenciones de Eva Villaver, subdirectora del IAC; Romano Corradi, director del Gran Telescopio Canarias; Rubén Sánchez Janssen, director del Isaac Newton Group of Telescopes; Pedro Álvarez, exdirector del GTC; y Juan Carlos Pérez Arencibia, exadministrador del Observatorio del Roque de los Muchachos.

Todos recordarán a Francisco Sánchez no solo como un investigador brillante, sino como un gestor visionario y un referente humano que dedicó su vida a la ciencia y a la divulgación astronómica.