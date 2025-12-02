Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Canarias aprueba el nuevo PRUG del Teide, un plan clave tras 23 años sin actualizarse

El nuevo plan cuenta además con el respaldo del Patronato del Parque Nacional del Teide y del Consejo de la Red de Parques Nacionales

Varias personas sacan fotos en el Parque Nacional del Teide, en una imagen reciente

Varias personas sacan fotos en el Parque Nacional del Teide, en una imagen reciente / Arturo Jiménez / t

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno y a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide. Se trata de un documento fundamental para garantizar la conservación y la ordenación de usos del espacio natural más emblemático del Archipiélago, que llevaba más de 23 años sin actualizarse, pese al notable cambio del entorno y al incremento constante de visitantes —más de 5 millones al año, lo que lo convierte en el parque nacional más visitado de Europa.

La aprobación del PRUG marca un hito estratégico en la gestión del Teide, resultado de un largo proceso técnico iniciado en 2020 y culminado en el último año y medio en estrecha coordinación con el Cabildo de Tenerife y con todos los agentes implicados. El objetivo ha sido lograr un documento consensuado, robusto y alineado con las nuevas necesidades de conservación y uso público.

El nuevo plan cuenta además con el respaldo del Patronato del Parque Nacional del Teide y del Consejo de la Red de Parques Nacionales, que avalan su solidez técnica y su capacidad para responder a los retos ambientales actuales.

Qué cambia con el nuevo PRUG

El PRUG actualiza por completo las normas de ordenación, uso y conservación del Parque Nacional del Teide, adaptándolas a la realidad actual del espacio natural. El documento se apoya en un amplio procedimiento administrativo que incluyó consulta pública, información pública e informes ambientales y técnicos favorables.

Una de las claves del nuevo plan es la regulación de accesos, el refuerzo del uso del transporte público y la ordenación de actividades recreativas, deportivas y audiovisuales, con el fin de compatibilizar la conservación del ecosistema con la alta afluencia de visitantes.

El texto también establece la obligatoriedad de desarrollar un plan de movilidad sostenible, cuyas directrices principales ya aparecen recogidas y que deberá ser redactado y ejecutado por el Cabildo de Tenerife. Asimismo, incluye acciones específicas para la recuperación de hábitats afectados por el incendio de 2023.

El nuevo PRUG revisa el sistema de autorizaciones, actualiza el régimen de actividades permitidas y restringidas, y prioriza la protección de los valores naturales, geológicos y paisajísticos. Además, incorpora medidas de adaptación al cambio climático para mejorar la resiliencia del parque ante fenómenos extremos.

Un paso decisivo para el futuro del Teide

La Consejería de Transición Ecológica y Energía es la responsable de aprobar los PRUG de los cuatro parques nacionales del Archipiélago. En este caso, la actualización del plan del Teide supone cerrar una tarea pendiente durante más de una década y abre una nueva etapa para la gestión de uno de los grandes símbolos naturales de Canarias.

Según el Gobierno autonómico, el nuevo documento nace del consenso y con una clara voluntad de mejora, ofreciendo una oportunidad para modernizar la gestión del parque y garantizar su conservación para las próximas generaciones.

