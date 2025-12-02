El dique flotante Hidramar Ultra 22000 ya está rumbo a Tenerife desde China

El dique flotante Hidramar Ultra 22000, llamado a revolucionar las reparaciones navales de Tenerife, ha comenzado su trayecto al Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se ubicará en el Dique del Este, desde la localidad de Shanghái, donde la constructora Huarun Dadong Dockyard (HRDD) ha dado forma a este muelle flotante de última generación diseñado para redefinir los estándares de la industria, ampliando drásticamente la capacidad de reparación de buques en el archipiélago y ofreciendo a los armadores soluciones más rápidas, seguras y eficientes.

Un logro con legado familiar y visión global

En el acto de nombramiento, celebrado en el astillero chino antes de su partida, el propio presidente de Tenerife Shipyards, Jonathan Pérez, ya auguró que “esta increíble pieza de ingeniería va a revolucionar las reparaciones navales en Canarias".

En su discurso ante las autoridades institucionales y empresariales locales -además de un nutrido grupo de representación insular- Pérez destacó también el significado personal del momento: "Más allá de la ingeniería, este es un día muy especial que he tenido el honor de compartir con parte de mi familia y, sobre todo, con mi padre, fundador de Hidramar. Su visión, disciplina y ética de trabajo hicieron posible que una pequeña empresa de mantenimiento industrial se convirtiera en un grupo capaz de diseñar, construir y operar infraestructuras navales de alta complejidad”, aseguró en su intervención.

“Este dique lleva un nombre, pero también lleva una historia: la de las personas que han creído en que Canarias puede competir al máximo nivel internacional en reparación naval y esto es solo el principio”, sentenció el presidente.

Ingeniería de próxima generación

El Hidramar Ultra 22000 ha sido construido con las especificaciones más rigurosas para abordar los desafíos de la flota moderna. Entre sus características clave destaca una capacidad de elevación superior a la media, ya que alcanza las 22.000 toneladas, optimizada específicamente para manejar buques con alta concentración de peso y para facilitar el mantenimiento en alta altura mediante telescopios especializados.

También incorpora un sistema de estabilidad longitudinal mejorado, con módulos de control redundantes y operación automatizada, lo que reduce drásticamente los tiempos necesarios para la alineación y el acoplamiento seguro de los buques.

Y por último, dispone de una infraestructura de servicio totalmente integrada, minimizando el tiempo de inactividad del buque entre el atraque, la entrada en seco y el inicio inmediato de los trabajos de reparación, traduciéndose en mayor disponibilidad de la flota y un valor medible para los armadores.

El nuevo dique flotante iniciará las operaciones y ofrecerá sus servicios a la flota global en los primeros meses de 2026.