Declaradas de interés público 130 obras en cuarteles y comisarías por 262,8 millones, uno de ellos en Tenerife

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029 que declara de interés público un total de 130 obras en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil presupuestadas en 262,8 millones de euros, entre las que figuran diversas instalaciones de Tenerife, Almería, Cádiz, Malaga y Sevilla.

Según informa el Gobierno este martes, se trata de obras en infraestructuras policiales ya programadas y cuyos proyectos, una vez considerados de interés público, se agilizarán.

La Secretaría de Estado de Seguridad financiará con cargo a sus presupuestos 19 proyectos, como la construcción de nuevas comisarías de Policía en Alcantarilla (Murcia) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Los Yébenes (Toledo) o Santanyí (Mallorca), con una inversión de 44,2 millones.

Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional asume 54 actuaciones por importe de 103,7 millones de euros y que incluyen la construcción de nuevas comisarías en Roquetas de Mar y en la Ciudad de Almería, Marín (Pontevedra), Valdebebas y Vicálvaro (Madrid), Jaca (Huesca), Medina del Campo (Valladolid), así como la rehabilitación de la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que financiará el 90 por ciento de su coste.

Guardia Civil

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil impulsarán 51 actuaciones por importe de 89,7 millones de euros con cargo a sus propios presupuestos, entre las que se incluyen la construcción de nuevos acuartelamientos en Vera (Almería), Villarrobledo (Albacete), Benavente (Zamora), Algeciras (Cádiz), Calahorra (La Rioja), Cáceres, Icod de los Vinos (Tenerife), Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga), así como un nuevo depósito de municiones en Valdemoro (Madrid).

Por último, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, asume seis proyectos con una inversión total superior a los 25,1 millones de euros, entre los que destacan nuevas dependencias de Policía Nacional en Jaca (Huesca) y el distrito Nervión de Sevilla, así como nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en Mijas y la ciudad de Málaga, y en Miguelturra (Ciudad Real).