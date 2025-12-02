Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cultura de Arona está de enhorabuena: se convoca por primera vez en Canarias una plaza pública de monitor de baile de folclore canario

La convocatoria de inscripciones de esta oferta de empleo público estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2025

El Patronato de Cultura de Arona ha dado un paso absolutamente inédito en el panorama cultural del archipiélago: la primera convocatoria oficial en Canarias para una plaza de monitor de baile de folclore canario, un hecho que marca un antes y un después en la manera de reconocer, proteger y profesionalizar nuestra identidad cultura.

Esta iniciativa —que nunca antes había sido impulsada por ninguna institución pública canaria— ha sido puesta en marcha gracias al impulso directo del teniente de alcalde, portavoz de VOX y responsable del área, Naím Yánez Alonso, quien ha logrado desbloquear un proceso que durante años había sido reclamado por la ciudadanía, la Escuela Municipal de Folclore de Arona, colectivos de baile y numerosas figuras del folclore.

«Era de justicia convocar esta plaza. Nuestra Escuela de folclore se lo merece y llevaban años prometiéndoles de forma vacía esta convocatoria que ahora, en unos meses de gestión, se está materializando con esta convocatoria», destacó Yánez.

La convocatoria de esta plaza no solo responde a una necesidad técnica dentro de la oferta cultural municipal, sino que constituye un gesto simbólico y práctico de enorme relevancia puesto que da valor profesional a una disciplina que forma parte esencial del patrimonio inmaterial y garantizará la continuidad formativa en la escuela municipal de folclore del municipio aronero.

Desde su incorporación al gobierno municipal de Arona, VOX ha apostado por devolver a la Cultura un papel protagonista, alejándola de la improvisación y dotándola de estabilidad, seriedad y visión de futuro.

La iniciativa, además, abre nuevas posibilidades para monitores de baile y profesionales de nuestra tradición y etnografía que hasta ahora no habían encontrado un camino para acceder a un puesto reconocido dentro de la administración local.

