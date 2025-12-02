Un condenado a 29 años por asesinato suma otros 12 por robo y secuestro de una joyería en Tenerife

Un hombre condenado a 29 años de cárcel por ser autor de un asesinato en Lanzarote en 2015 ha aceptado este martes otros 12 por ser el autor de un robo en una joyería de Tacoronte (Tenerife), de los que ocho son por secuestro de la hija del dueño, tres por la sustracciones y uno por lesiones.

Durante la vista en la Audiencia Provincial tinerfeña, se tuvo en cuenta en la imposición de la pena el agravante de reincidencia y el atenuante de reparación del daño al haber devuelto los 30.000 euros del valor de las joyas robadas.

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2021 cuando el acusado, junto con otras cuatro personas que no han sido identificadas, utilizaron un vehículo con la matrícula alterada para evitar su identificación y aparcaron en un hipermercado.

Los hechos

Una vez allí esperaron a que apareciera la hija del dueño de la joyería y encargada del negocio, que iba a coger su coche tras cerrar la tienda, momento en el que dos de los intervinientes la levantaron del suelo y la introdujeron contra su voluntad en el vehículo mientras la golpeaban con puñetazos en la cara.

En el interior del vehículo la ataron de pies y manos, utilizando unas bridas de plástico para impedir que pudiera moverse, defenderse o intentar huir, a la vez que continuaban agrediéndola.

Entonces le arrebataron las llaves de la joyería que llevaba en su bolso y comenzaron a preguntarle sobre el establecimiento, amenazándola con tirarla del vehículo en marcha si no les daba la información que le pedían.

Todos ellos exigieron que les facilitara los códigos de las alarmas del local, tiempos de retardo de la caja fuerte y el funcionamiento de apertura, advirtiéndole que si quería volver a ver a su marido y a su hijo, debía ofrecerles los datos reales, tal y como hizo por temor a sufrir algún daño.

Tras lo anterior, le taparon los ojos con cinta americana, para evitar que los reconociera a ellos o el lugar donde se habían detenido y donde la dejaron mientras uno de los intervinientes la vigilaba y los demás seguían en el coche.

A continuación regresaron a la joyería cubriendo sus rostros con bragas, pañuelos y pelucas y utilizando las llaves que habían obtenido y los códigos que les dieron, accedieron al local y rompieron vitrinas, candados y bandejas.

Estos daños fueron pericialmente valorados en 551 euros mientras que las joyas de las que se apoderaron fueron tasadas en 129.000 euros, abandonando luego el lugar.

Al obtener su propósito y ver que los datos ofrecidos eran ciertos, avisaron a quien custodiaba a la mujer para que la dejara abandonada con los ojos tapados y las manos atadas diciéndole: "alguien te encontrará".

Lesiones

En esta situación permaneció durante varios minutos hasta que consiguió deshacerse de las ataduras, sufriendo por este percance policontusiones, traumatismo craneal, cervicalgia y trastorno de estrés postraumático, daños que tardaron 114 días para su cura sin poder realizar sus tareas habituales.

Como consecuencia, la víctima sufre un trastorno neurótico y secuelas estéticas con un perjuicio estético moderado.

El procesado formaba parte así de una organización criminal que según trascendió en aquellas fechas utilizaban una violencia calificada de extrema que incluía taladrar rodillas o dar corrientazos eléctricos en el baño, técnica que se repitió en el sur de Tenerife donde retuvieron a un empresario.

Asesinato

En el caso del secuestro y asesinato con ensañamiento llevado a cabo en Lanzarote se considera probado que interceptaron a la víctima en el garaje de su casa, lo ataron de pies y manos, le propinaron diversos golpes por todo el cuerpo.

A continuación lo metieron en el asiento trasero de su vehículo, en el que le trasladaron hasta una cueva situada en la escombrera de Montaña Mina de Arrecife, que habían acondicionado y en la que fue hallado su cuerpo sin vida.

Tras el juicio con jurado celebrado en la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria se impuso la pena de 29 años a cada uno de los integrantes de la banda, ratificada luego por el Tribunal Supremo (TS).