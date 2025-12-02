El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide

El cedro Tara, el más antiguo del Teide, permaneció oculto durante 30 años, hasta que, en 1996, el escalador Javier Martín-Carbajal abrió una vía de escalada en los roques del parque nacional y halló el ejemplar. "En la tercera reunión de escalada nos lo encontramos. En el croquis y el plano de esa vía abierta dibujé entonces dónde se encontraba ese gran cedro. Lo dibujé: gran cedro", recuerda. Documento que remitió a los biólogos avisando de su existencia. Tres décadas después, una compañera de escalada bautizó al cedro, en el desarrollo del proyecto de reforestación y conservación de esta especie.

Martín-Carbajal considera "muy probable" que otras personas conocieran con anterioridad la existencia de Tara, como ha sido bautizado, porque "debajo, a unos 50 metros, hay otro cedro talado. Escapó por la tremenda verticalidad" del lugar en el que se encuentra, cuenta.

Tara, un cedro hembra con 1.544 años de edad, está adaptada a la vida del risco y es una "superviviente del hacha, de los humanos y, también, de los herbívoros", define el escalador tinerfeño. No sobresale de la pared y está "atormentado por los temporales, las bajas temperaturas, la sequía extrema y los calores de Las Cañadas. Por eso tiene ese porte retorcido", describe Martín-Carbajal. No es un árbol monumental como los cedros que pueden vivir en Aguamansa o que viven en condiciones más favorables.

Sin otro remedio

Según el jefe de escaladores del proyecto de reforestación del parque nacional, "Tara está sufriendo allá arriba, pero no le ha quedado más remedio que vivir ahí". Más allá de su capacidad de adaptación en el plano vertical, también destaca su altitud: "Ya no es que sean los árboles más viejos, sino los que más alto viven en la Macaronesia", atribuye. Y en cuestión de altura, Tara no es el cedro ganador. Martín-Carbajal avanza que hay otro espécimen que vive a 2.600 metros de altura, en la montaña de Guajara. Aún no tiene nombre.

En 2019, el escalador compartió su descubrimiento con el biólogo del Parque Nacional del Teide, José Luis Martín Esquivel. La fascinación del científico fue inmediata y se extendió más aún la necesidad de la recuperación de una especie de árbol que inundó el territorio hace miles de años. La raíz de la iniciativa de conservación fue el descubrimiento de otro cedro al que llamaron 'El Patriarca', que, a diferencia de Tara, "tiene más porte", define Martín Carbajal. A finales de 2022, se inició el proyecto de reforestación y conservación del cedro canario.

Árboles hembra

Tara le pasó por encima a 'El Patriarca' y también a 'Bárbol', hasta ahora algunos de los ejemplares que ostentaron el título de árbol más antiguo de Europa. Según Martín-Carbajal, ambos especímenes son hembra, al igual que Tara, aunque se les haya asignado nombres masculinos o neutros. 'El Patriarca' "se debería de llamar 'La Matriarca', porque es hembra", argumenta.

Martín-Carbajal no es biólogo, pero su pasión por la conservación y su experiencia escalando durante más de 40 años lo hacen especialista en la vigilancia y conservación de especies como el cedro. Se trata de flora y fauna que encuentra refugio en los escarpes y paredes. El escalador se rodea de otros especialistas, como el biólogo David Padilla y los expertos en paredes verticales Manu Padilla y Raúl Martínez Iglesias. Los cuatro forman parte del equipo del proyecto de reforestación para llegar a este tipo de especies.

No es tarea fácil

El artículo publicado en la prestigiosa revista científica Ecology en abril de 2022, titulado 'Los acantilados verticales albergan sabinas milenarias en las Islas Canarias', explica la necesidad de los biólogos del parque nacional por "averiguar si los cedros de los acantilados también eran antiguos, a pesar de las grandes limitaciones impuestas por su hábitat marginal". No estaban desencaminados y fue entonces cuando llevaron a cabo dos campañas de escalada: en 2019 y en 2020.

Tras esas dos incursiones en las que participó Martín-Carbajal, se accedió a 61 individuos (62,9% machos y 37,1% hembras). El texto científico deja claro que "escalar acantilados verticales nunca es tarea fácil, pero el desafío aumenta exponencialmente en terreno volcánico donde el riesgo de inestabilidad de la roca siempre está presente", se puede leer.