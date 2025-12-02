Tenerife se prepara para un diciembre de grandes citas astronómicas: Gemínidas, conjunciones planetarias y el solsticio de invierno
La calidad del cielo, la altitud del Parque Nacional del Teide y la extensa red de miradores astronómicos de la isla convierten el mes en una oportunidad única para aficionados y expertos
El cielo de diciembre llega cargado de fenómenos astronómicos y vuelve a situar a Tenerife como uno de los mejores escenarios del mundo para contemplarlos. La calidad del cielo, la altitud del Parque Nacional del Teide y la extensa red de miradores astronómicos de la isla convierten el mes en una oportunidad única para aficionados y expertos.
A lo largo de diciembre, la Luna será protagonista en varias ocasiones, coincidiendo además con dos lluvias de estrellas —las Gemínidas y las Úrsidas— y con llamativas conjunciones planetarias que podrán observarse sin equipamiento especial.
Un mes marcado por la Luna: plenilunio, conjunciones y cambios de fase
El calendario arranca el 5 de diciembre con la Luna llena, que iluminará el cielo de la isla desde primera hora de la noche. Los miradores de Chío, La Fortaleza o la zona de Samara ofrecerán vistas privilegiadas de su salida sobre el horizonte.
Dos días después, el 7 de diciembre, la Luna se acercará visualmente a Júpiter, el planeta más brillante en estas noches de invierno. La conjunción podrá observarse a simple vista desde prácticamente toda la isla, aunque los mejores resultados se obtendrán desde las Cañadas.
El ciclo lunar continúa con el cuarto menguante el día 11, la Luna nueva el 20, y el cuarto creciente el 27, momentos perfectos para quienes buscan cielos oscuros o quieren practicar astrofotografía. Zonas como Montaña Guajara, Izaña o los alrededores de Vilaflor se convierten en aliados imprescindibles.
Las Gemínidas: la gran cita del mes
El mayor espectáculo astronómico de diciembre llegará durante la noche del 13 al 14, cuando las Gemínidas alcancen su máximo actividad. Esta lluvia de estrellas, considerada una de las más intensas del año, puede superar los 120 meteoros por hora en cielos despejados.
En Tenerife, los enclaves más recomendables para disfrutarla serán:
- Las Cañadas del Teide (Izaña, Llano Ucanca, Minas de San José)
- Mirador de Chipeque, en la dorsal de la Esperanza
- Samara y Chío, en el suroeste de la isla
- Montaña de Guajara, para los más aventureros
La oscuridad natural del Parque Nacional permitirá apreciar trazos luminosos en todas direcciones, especialmente mirando hacia el noreste, lugar donde se encuentra la constelación de Géminis.
Úrsidas y solsticio: el invierno llega al cielo tinerfeño
La actividad celeste continúa con las Úrsidas, que tendrán su pico durante las noches del 21 y 22 de diciembre. Aunque son menos abundantes que las Gemínidas, pueden dejar meteoros aislados muy brillantes. Las zonas altas de Izaña y Guajara vuelven a ser los espacios privilegiados para quienes quieran captar estos destellos.
Ese mismo 21 de diciembre se producirá el solsticio de invierno, el día más corto del año. Los amaneceres desde Benijo, Punta del Hidalgo o Las Teresitas brindarán una estampa especialmente fotogénica, con el sol elevándose sobre un horizonte invernal.
Conjunción con Saturno para cerrar el mes
El mes se despedirá con un fenómeno reservado para madrugadores: la conjunción de la Luna con Saturno, visible al amanecer del 26 de diciembre. El cielo de alta montaña en Izaña o el entorno del Portillo permitirá observar el acercamiento aparente entre el planeta y el satélite con gran claridad.
Un diciembre para mirar al cielo
Tenerife, reconocida internacionalmente por la calidad de su cielo nocturno y sede de importantes infraestructuras científicas como el Observatorio del Teide, afronta un final de año repleto de eventos astronómicos accesibles para el público general.
Tanto si se cuenta con telescopio como si no, diciembre se convierte en una invitación para mirar hacia arriba y disfrutar de un firmamento que, en la isla, es patrimonio natural y cultural.
