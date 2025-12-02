Bahia Principe Hotels & Resorts abre las puertas de su primer hotel solo para adultos en Canarias

Bahia Principe Hotels & Resorts ha inaugurado oficialmente el Bahia Principe Luxury Tenerife, su primer hotel solo para adultos en Canarias. Esta apertura supone un hito muy importante para la compañía, al consolidar su apuesta por el segmento “solo adultos" con un producto diseñado específicamente para este público, orientado a ofrecer tranquilidad, sofisticación y experiencias hechas a medida. El acto de inauguración contó con la presencia de la familia Piñero, como propietarios e inversores del proyecto, así como de Lope Afonso, vicepresidente primero y consejero insular de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife; Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife y otras autoridades.

Bahia Principe Luxury Tenerife es el resultado de una reconceptualización completa del hotel, con la que la compañía ha elevado los estándares en cada detalle. Su diseño y servicios responden a una estrategia centrada en la excelencia, el bienestar y la conexión con el destino. El hotel cuenta con 268 habitaciones, dos piscinas renovadas y una oferta gastronómica compuesta por cuatro restaurantes, pensado para elevar la experiencia del huésped.

“La apertura del Bahia Principe Luxury Tenerife es un paso más en nuestra estrategia de refuerzo de la excelencia en el servicio. Este hotel nos permite ofrecer un producto más actual, diferenciador y alineado con las expectativas de un público adulto que busca tranquilidad, atención personalizada y calidad en cada detalle”, afirmó Julio Pérez, CEO de Bahia Principe Hotels & Resorts.

Arquitectura y gastronomía conectadas con la identidad canaria

El hotel está inspirado en la geología, la cultura y la gastronomía local de Canarias. Este enfoque se alinea con la línea estratégica de la organización de vincularse auténticamente con el entorno en cada destino.

La arquitectura incorpora elementos como la roca volcánica, el mar y los campos plataneros locales —presentes, por ejemplo, en el restaurante buffet—, creando un entorno auténtico que conecta al huésped con la naturaleza y la identidad del lugar.

Inauguración del Bahia Principe Luxury Tenerife / E. D.

El diseño inspirado en la geología volcánica de la isla también se refleja en la propuesta culinaria, que incorpora la tradición gastronómica canaria y pone en valor el producto local.

La gastronomía ha sido uno de los principales focos en esta transformación. Como parte de ella, se han incorporado dos nuevos restaurantes de especialidad: uno centrado en la cocina canaria y otro tipo steak house. Ambos refuerzan el vínculo del hotel con su ubicación, destacando los productos locales y la riqueza culinaria de la región.

30 años de historia

Esta apertura refleja la apuesta por el crecimiento de Bahia Principe Hotels & Resorts, gracias al joint venture con Hyatt. La alianza está permitiendo a la compañía proyectarse con más fuerza en el mercado internacional. Este nuevo Bahia Principe Luxury Tenerife es un claro ejemplo de esta estrategia, que combina expansión global con una identidad basada en la autenticidad y la sostenibilidad.

Su inauguración coincide con el 30 aniversario de Bahia Principe Hotels & Resorts. Tres décadas después del inicio de la actividad hotelera, este proyecto refleja la evolución de la compañía hacia modelos más personalizados, diferenciados y estrechamente vinculados a la identidad de cada destino. El Bahia Principe Luxury Tenerife materializa esa visión, integrando de forma coherente arquitectura, gastronomía y cultura local.

Encarna Piñero, CEO Global de Grupo Piñero y Presidenta de Bahia Principe Hotels & Resorts, destacó en el acto de inauguración: “La apertura del Bahia Principe Luxury Tenerife refuerza nuestra apuesta por el destino y la inversión continuada del grupo. Coincidiendo con nuestro 30 aniversario y en colaboración con Hyatt, avanzamos en una estrategia de crecimiento responsable y competitivo. Además, este proyecto se alinea con la visión de Soltour, que considera Tenerife un destino estratégico y garantiza conectividad estable desde la península, contribuyendo a la dinamización turística de la isla”.