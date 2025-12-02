Aumentan en Tenerife los trastornos de alimentación que parecen hábitos saludables
Psicólogos advierten sobre conductas obsesivas con la dieta y el ejercicio que afectan cada vez a edades más tempranas, impulsadas por la presión estética y las redes sociales
Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) que se presentan como hábitos saludables están en aumento, según advierte el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Los profesionales han detectado que comportamientos aparentemente inofensivos, como el control estricto de macronutrientes o los entrenamientos físicos intensos, pueden derivar en obsesiones y patologías alimentarias.
La psicóloga colegiada Iris Vega, especialista en TCA, explica que la presión por alcanzar un ideal estético genera exigencias peligrosas, especialmente entre adolescentes y cada vez en edades más tempranas. “El impacto de las redes sociales es determinante. Los menores acceden antes a plataformas como Instagram o TikTok, donde ven cuerpos y vidas que consideran ideales, y esto alimenta una necesidad de cumplir estándares irreales para sentirse válidos”, afirma.
Señales de alerta que los padres no deben ignorar
Entre los indicadores de riesgo, los expertos destacan:
- Control obsesivo sobre la alimentación y macronutrientes.
- Ansiedad ante la ingesta de ciertos alimentos.
- Rutinas deportivas excesivas y autoimpuestas.
- Preocupación constante por la imagen corporal.
“Cuidarse o comer alimentos saludables no es perjudicial, pero cuando se convierte en exigencia extrema, puede ser un signo de alarma”, advierte Vega.
El Colegio de Psicología insiste en que la detección temprana es clave para evitar complicaciones y mejorar la intervención. Para ello, recomiendan que los profesionales estén presentes en centros escolares y de salud, lo que facilitaría una atención personalizada y eficaz desde los primeros indicios.
La importancia de la intervención profesional
Según los especialistas, la combinación de presión social, influencia digital y hábitos extremos genera un entorno propicio para el desarrollo de TCA. La presencia de psicólogos en colegios permitiría identificar conductas problemáticas de forma precoz, evitando que estas se consoliden y generen daños físicos y emocionales a largo plazo.
Además, desde el Colegio Oficial de Psicología se promueve la educación a padres y docentes sobre cómo actuar ante señales de alarma y cómo acompañar a los menores para fomentar una relación saludable con la alimentación y el cuerpo.
