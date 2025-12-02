Alisios Norte demanda la falta de más de 2.000 millones en inversión

La asociación empresarial Alisios Norte reiteró «la necesidad de atender de manera urgente el déficit histórico en las inversiones viarias de Tenerife, que supera los 2.000 millones de euros». En este sentido, el colectivo se congratuló del reciente anuncio de la Cámara de Comercio de sumarse a la petición de declaración de emergencia de la movilidad. «Este instrumento permitiría, por ejemplo, agilizar los trámites de ejecución de la mejora de la TF–5, que sigue concentrando los principales problemas», explicaron.

Consenso social

El hecho de que la Cámara de Comercio se haya posicionado en este sentido «pone de manifiesto el consenso social existente para que las administraciones públicas establezcan los instrumentos de gestión necesarios que permitan acometer de manera urgente las obras pendientes», subrayaron en un comunicado.

En el caso del Norte y a nivel demográfico, Alisios Norte señaló que «los 15 municipios de esta vertiente de la Isla concentran más de un cuarto de millón de habitantes, convirtiéndose en uno de los centros poblacionales más relevantes del Archipiélago y, al mismo tiempo, de los peor comunicados».

Déficit en inversión

El colectivo de empresarios destacó que «la inversión en carreteras en los últimos años ha sido muy deficitaria, tanto con los recursos asignados a través del Estado como por parte de la Comunidad Autónoma. Una baja inversión que se suma a un escaso nivel de ejecución».

Preocupación

Para la asociación de empresarios del Norte de Tenerife «resulta preocupante que para el cierre del Anillo Insular en el tramo Los Realejos-San Juan de La Rambla no se tenga aún ni plan ni proyecto, al igual que para el segundo carril entre Icod y El Tanque, sin proyecto encargado, por lo que con la terminación del túnel de Erjos se producirá un cuello de botella con las mismas retenciones que padecemos hoy», advirtieron.

«Ha quedado más que demostrado que la asignación de recursos para movilidad en el Norte no son los suficientes para cubrir las necesidades y, por tanto, resulta indiscutible el reconocimiento de este déficit histórico y la declaración de emergencia de movilidad», afirmaron.

Reconocimiento

El reconocimiento de la escasez de inversión en movilidad en esta parte de Tenerife «permitirá una mayor inyección de recursos económicos a través de los instrumentos oportunos y con los mecanismos adecuados para su ejecución en plazos concretos, tal y como se ha hecho con la emergencia hídrica, con la implicación de las administraciones competentes como son el Cabildo, la Comunidad Autónoma y el Estado».

Por otra parte, desde Alisios Norte demandan «más medidas complementarias», y señalan como ejemplo «las que se están implantando para mejorar la conectividad del Norte», en referencia a «las que tienen que ver con la entrada escalonada en la Universidad de La Laguna, el fomento del transporte público, la descentralización administrativa o la potenciación del Hospital del Norte para evitar traslados innecesarios a la zona metropolitana».

Reflexión

En este grupo de empresarios de la comarca se plantea una reflexión acerca del motivo por el que en los últimos cinco años no se hayan ejecutado las actuaciones previstas inicialmente: «Las dificultades administrativas, garantías en los procedimientos y otros asuntos son algunos de los factores determinantes que requieren ahora de nuevas fórmulas», ejemplificaron.

Según Alisios Norte, las relaciones interadministrativas y otras medidas de colaboración público privada, la concesión de servicios, el endeudamiento justificado y otras competencias podrían recaer sobre el poder adjudicador para solucionar algunas problemáticas en movilidad que afectan a la principal carretera del Norte, la TF-5.