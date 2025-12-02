Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet pronostica una jornada de lluvias y viento este martes en Tenerife

Conoce la previsión del tiempo para este 2 de diciembre en la provincia tinerfeña

Mapa del tiempo para este martes

Mapa del tiempo para este martes / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Lluvias, viento y cielos nubosos. Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes, 2 de diciembre, en Tenerife. Una jornada en la que, en el resto del archipiélago, tampoco se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres de las islas de mayor relieve a últimas horas.

De esta manera, en el norte de las islas de mayor relieve, habrá un predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías.

Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve. Brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

Además, en Tenerife se espera que las temperaturas oscilen entre los 18 y los 22ºC.

Lluvia en La Laguna por la borrasca Claudia

Lluvia en La Laguna, archivo. / .

Previsión del tiempo de la provincia tinerfeña de la Aemet recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del nordeste, y apertura de algunos claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 22

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías, y apertura de algunos claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres donde son probables rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 22

LA PALMA

En el norte y este, nuboso o cubierto con lluvias débiles y ocasionales, siendo más frecuentes en medianías del nordeste. En el oeste, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres donde son probables rachas localmente muy fuertes a últimas horas. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 21

EL HIERRO

En el norte, predominio de los cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del nordeste, y apertura de algunos claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres donde son probables rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17

