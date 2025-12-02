La Aemet alerta de fuertes vientos en Tenerife este miércoles

Los fuertes vientos continuarán este miércoles, 3 de diciembre, en la isla de Tenerife. En concreto, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, con baja probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes.

También habrá brisas en el oeste y en cumbres centrales, viento flojo a moderado del nordeste.

Por su parte, los cielos estarán nubosos en el nordeste y habrá lluvias débiles a moderadas, principalmente en medianías, tendiendo a ser menos probables y débiles a partir de la tarde.

Jornada de viento en Tenerife / María Pisaca

Intervalos nubosos en el resto de zonas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, y con predominio de los cielos nubosos en el oeste a partir de las horas centrales, mientras que las temperaturas seguirán con pocos cambios. Así, la mínima en la isla será de 19ºC y la máxima de 22ºC.

Oleaje

Además, el fuerte oleaje que se espera en las islas para la jornada de este miércoles ha hecho que el Gobierno de Canarias declare la prealerta por fenómenos costeros, que se iniciará a las 08:00 horas del 3 de diciembre.

En concreto, se espera un mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 3,5 – 4 metros. Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 3 metros, con período de 16 a 18 segundos. Viento del nordeste de fuerza 5 a 6, alcanzando fuerza 7 en los canales La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria. El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste. Coeficiente de mareas muy alto, entre 93 y 95, coincidiendo la pleamar con las mayores olas en la línea de costa.

Pleamar del miércoles 3 en torno a las 11:38 horas; pleamares del jueves 4 en torno a las 00:06 horas, la primera, y en torno a las 12:28 horas, la segunda.

Aviso en Lanzarote

Teniendo en cuenta esta situación en la costa canaria, la Aemet ha emitido un aviso amarillo para la isla de Lanzarote, por mar combinada del Norte de 4 metros mar adentro. Este aviso estará activo a partir de las 20:00 horas del miércoles.