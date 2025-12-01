El Proyecto Viera combate la crisis canaria en comprensión lectora

El último informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) situó a Canarias entre las comunidades autónomas con peores competencias en matemáticas, lectura y ciencias. Condiciendo con la publicación de aquellos datos, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias comenzó a trabajar en el Proyecto Viera, una iniciativa que viene a responder también a las demandas del Ministerio de Educación y que tras la publicación del informe PISA encomendó a las comunidades autónomas poner en marcha iniciativas interterritoriales para tratar de mejorar estos datos, que presentaron un desplome importante con respecto a 2012. Trabajar para convertir la información en conocimiento y para crear una nueva cultura de la lectura. En eso se basa ese innovador concepto que ya se deja ver en centenares de aulas del Archipiélago.

Esta iniciativa echó a andar el pasado mes de septiembre y actualmente son 43.437 los alumnos canarios que ya se benefician de la ella en 143 centros de todas las Islas, y con el trabajo coordinado de unos 400 docentes entre mentorías, coordinaciones en centros, codocencia formativa y profesorado que imparte clases de acompañamiento lector. Ana Muñoz es la coordinadora del Área de Fomento de la Competencia en Comunicación Lingüística de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y responsable del Proyecto Viera y explica que el objetivo es mejorar la comunicación lingüística del alumnado a través de la lectura en los cursos de 3º y 4º de Primaria, 2º y 3º de ESO y primer curso de FP Básica.

Estos recursos ya se están mostrando en las aulas pero Muñoz destaca la «ambiciosa formación» que hay detrás de cada sesión puesto que el trabajo con los docentes ha sido esencial para ahora trasladar estos conocimientos a los estudiantes. Este proyecto trabaja la mediación en la lectura y Múñoz afirma que «cuando empleamos ese término, mediación, ya estamos reconociendo que existe un problema con la compresión lectora de nuestros jóvenes». Se lee poco y los textos suelen ser breves, lo que no permite ahondar en el mensaje que desean transmitir.

La oferta formativa del Proyecto Viera se estructura en tres líneas: la lectura como eje transversal del aprendizaje; la alfabetización mediática e informacional; y el tratamiento integrado de lenguas. Pero más allá de completos programas con largos títulos, lo que trata el Proyecto Viera es de dotar a los alumnos canarios de herramientas que les permitan descubrir la realidad a través de la lectura pero siendo conscientes de que, en la actualidad, esta se puede desarrollar en distintas plataformas.

Y ello se ve reflejado en las actividades que se desarrollan estos días en centros como el IES Mencey Bencomo de Los Realejos, donde se mezclan textos de diferentes tipo para demostrar a los alumnos que la comprensión va más allá de las páginas de un libro. Viñetas de cómic, publicaciones en redes sociales, vídeos, sopas de letras y hasta fake news... Cualquier ejemplo es bueno para tratar de desentrañar los secretos que se esconden tras las palabras.

El Proyecto Viera trabaja, por tanto, con textos desacademizados. Mientras se abordan temas como la crisis de la vivienda en Canarias, los alumnos deben analizar viñetas o gráficos. Es por eso que esta iniciativa engloba prácticamente todas las materias que se pueden impartir en la Enseñanza Obligatoria.

El mentor Julio Santamaría trabaja con este centro de Los Realejos y con otros de la zona norte de Tenerife para ayudar a desarrollar el programa. Así, estas sesiones se pueden desarrollar durante las horas semanales de prácticamente cualquier asignatura. «Nuestro objetivo es que el alumnado sea capaz de descubrir la realidad y desarrollar el espíritu crítico a través de la lectura», expresa Ana Muñoz quien añade que en estas sesiones es primordial «dejar hablar al alumnado, que no sienta que lo que dice es correcto o incorrecto, para que así se exprese sin limitaciones, sin que sientan la presión de que van a recibir una nota por ello».

Además, para aquel alumnado con especial vulnerabilidad, el Proyecto Viera ofrece horas de lectura complementarias en horario de tarde. Se trata de un apadrinamiento con sesiones similares a las que se tienen en horario lectivo pero donde el docente puede trabajar de manera individualizada con el alumnado que más lo necesita.

Otro objetivo del Proyecto Viera es el fortalecimiento de la presencia del español de Canarias y la literatura de las Islas en el ámbito educativo. Para ello se ha puesto en marcha un curso autodirigido cuyo título es Abordando la diversidad lingüística: el español de Canarias en nuestro contexto educativo y patrimonial, que desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo ya ha sido cursado por 382 docentes y futuros docentes. Asimismo, el programa ha iniciado recientemente otras vías de colaboración con la Academia Canaria de la Lengua para volver a impulsar el uso de la herramienta didáctica Lexican, reeditar el cuadernillo Mi primer diccionario de canarismos y establecer relaciones para garantizar una mayor presencia de la literatura canaria en los centros educativos del Archipiélago. n