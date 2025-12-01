Un motorista resulta herido moderado tras una colisión en Adeje

Un motorista ha resultado herido de carácter moderado este lunes 1 de diciembre tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en la zona de Los Menores, en el municipio de Adeje, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. El incidente se produjo a las 07:33 horas.

El afectado, un hombre de 31 años, presentaba policontusiones y un traumatismo en un miembro superior, por lo que fue atendido inicialmente por el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Quirónsalud Costa Adeje, donde quedó ingresado para evaluación médica.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, así como agentes de la Policía Local, que se encargaron de realizar el atestado y colaborar con los recursos de emergencia.

Según testigos, el motorista salió despedido tras el impacto, lo que motivó la rápida activación de los servicios sanitarios por parte del 112.